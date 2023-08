Incendi alle Hawaii, il peggior disastro di sempre. Il governatore: “Il bilancio continuerà a salire”

Roma, 13 agosto 2023 – Il numero delle vittime degli incendi alle Hawaii continua a salire, diventando il peggior disastro naturale di sempre nella storia dell’arcipelago, superando le 61 vittime dello tsunami del 1960 a Hilo, nell’isola più grande delle Hawaii. Le vittime hanno superato anche il bilancio dell’incendio del 2018 nel nord della California, che aveva provocato 85 morti. Una conta ancora provvisoria e destinata a crescere come prevede “senza alcun dubbio” il governatore locale Josh Green.

Sono almeno 89 le vittime accertate del devastante rogo che ha distrutto la città di Maui, ma il governatore ha avvertito in una conferenza stampa che il bilancio “continuerà a salire. Vogliamo preparare le persone a questo”.

Un residente delle hawaii recupera piatti e tazzine bruciati dall'incendio

Ci sono infatti un migliaio di dispersi e i soccorritori non hanno ancora controllato l'interno delle case, dove molti potrebbero essere rimasti intrappolati, né terminato le ricerche in mare, dove diversi abitanti si sono gettati per sfuggire alle fiamme. Per trovare i cadaveri si impiegano anche cani speciali. Quasi 1.500 persone invece sono ospitate in rifugi di emergenza. Intanto l'attorney general delle Hawaii Anne Lopez ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sulle decisioni e sulle misure prese dalle autorità prima, durante e dopo gli incendi, e ha promesso di rendere pubbliche le conclusioni.

Un secolo fa, il Cloquet Fire del 1918 scoppiò nel Minnesota settentrionale colpito dalla siccità e attraversò un certo numero di comunità rurali, distruggendo migliaia di case e uccidendo centinaia di persone. Almeno altri due incendi si sono verificati a Maui, senza che finora siano stati segnalati decessi: nell'area di Kihei a sud dell'isola e nelle comunità montuose dell'entroterra conosciute come Upcountry. Un quarto è scoppiato venerdì sera a Kaanapali, una comunità costiera nel West Maui a nord di Lahaina, ma i soccorritori sono riusciti a spegnerlo, hanno detto le autorità.