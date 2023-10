Incendio in discoteca, strage di giovani a Murcia (Spagna): almeno 6 morti

Madrid, 1 ottobre 2023 – Sono almeno sei i giovani morti in un incendio scoppiato in una discoteca di Murcia. Si tratta del Teatre, locale molto conosciuto. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, dicono le autorità spagnole. Secondo le ultime informazioni ci sarebbero ancora tre persone disperse. Erano lì insieme a un gruppo di amici per festeggiare un compleanno. Quattro i feriti: due ragazze di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni.

E’ successo tutto intorno alle 6 del mattino. Il rogo, partito dal Teatre si è diffuso anche ad altri locali notturni, che si trova nella zona di movida della città, nota come Las Atalayas, il Golden e il Fonda. Le persone morte erano tutti nel Teatre.

🔴 Extinguido incendio discoteca zona atalayas, seguimos trabajando en la zona. pic.twitter.com/U1DnRjDRor — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 1, 2023

Le immagini diffuse in Rete mostrano decine di giovani in strada mentre dai locali escono colonne di fumo nero. Sul posto hanno lavorato 12 mezzi dei vigili del fuoco e 40 pompieri. I servizi di emergenza hanno allestito un centro sportivo per fornire assistenza, soprattutto psicologica, alle persone coinvolte.

Sull’origine del rogo – ancora ignota – indaga la questura di Murcia.