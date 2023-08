Incendio in Alsazia, la casa vacanze non era a norma

La casa vacanze nell'est della Francia in cui, ieri, 11 persone sono rimaste uccise in un incendio non rispettava le norme di sicurezza antincendio richieste per una proprietà di questo tipo, ha dichiarato il sostituto procuratore della città di Colmar, Nathalie Kielwasser. “L'alloggio non era stato sottoposto all'ispezione di sicurezza obbligatoria” e “non aveva le caratteristiche necessarie per ospitare il pubblico”, ha dichiarato.

Sono 11 i morti causati da un incendio scoppiato la mattina di mercoledì 9 agosto intorno alle 6.30 in una struttura che ospita persone con disabilità mentale a Wintzenheim, nei pressi di Colmar, nella regione dell’Alsazia in Francia. Il casolare era composto di due piani e tutte le persone che si trovavano al piano terra sono riuscite a mettersi in salvo, mentre solo cinque di quelle che si trovavano al piano superiore sono sopravvissute.

"A seguito della spaventosa tragedia avvenuta questa mattina molto presto, sono voluta venir sul posto per dare tutto il nostro sostegno alle famiglie, alle vittime e alle forze di emergenza e di sicurezza che sono intervenute tempestivamente”.

Sono le prime parole della premier francese Elisabeth Borne, giunta a Wintzenheim, in Alsazia dove ieri è divampato in un centro per disabili, con un bilancio provvisorio di una decina di vittime. Borne ha annunciato l'apertura di una inchiesta su quanto accaduto. Lo riporta Bfmtv.