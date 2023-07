Incendi in Grecia, 1200 bambini evacuati dai campi estivi

Atene, 17 luglio 2023 - Paura in Grecia per gli incendi che sono divampati in diverse località. Secondo il sindaco del comune di Loutraki 1.200 bambini sono stati evacuati dai campeggi estivi in cui si trovavano a seguito di un maxi-rogo boschivo scoppiato nella localitá di villeggiatura di Loutraki, circa 4 km a nord-est di Corinto, come riporta il sito di Kathimerini.

Un altro imponente incendio è attualmente in corso nella localitá di Kouvaras, circa 50 chilometri a est di Atene, dove alcune case sono state danneggiate dalle fiamme.

Incendi in Grecia

Non ci sono invece notizie di persone in pericolo nella zona che è stata evacuata. In particolare, risultano essere state danneggiate alcune abitazioni vicino alle zone balneari di Lagonissi, Anavyssos e Saronida, dove si trovano molte case vacanza e un maneggio minacciato dalle fiamme è stato evacuato. Dopo le 21, ora locale, i forti venti che hanno favorito l'incendio dovrebbero attenuarsi secondo le previsioni meteo. Nikos Dendias, ministro della Difesa, ha reso noto tramite Twitter che le Forze armate greche stanno aiutando i vigili del fuoco a spegnere gli incendi in corso in Grecia, nella localitá di Kouvaras, in quella di Loutraki, nei pressi di Corinto, e a Kaparelli, in Beozia, con mezzi aerei e terrestri.