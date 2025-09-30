In viaggio sulla Flotilla verso Gaza, la notte della paura: “Alzeremo le braccia davanti ai militari israeliani, siamo non violenti”

Roma – Natural Mystic è stato il presagio angosciante delle ultime notti. Interferenze radio come questa hanno preceduto gli ultimi attacchi, prima gli Abba poi, per l’appunto, Bob Marley. Ora che la Global Sumud Flotilla è ad un soffio dall’obiettivo, ovvero a circa 200 miglia dalle coste della Striscia di Gaza, quel presagio sembra prendere corpo. Le barche, che si stanno addentrando nella zona definita ad ’alto rischio’ dalla Marina israeliana, avanzano compatte.

Una barca della Flotilla

L’unica luce nella notte più buia è quella dei cuori che battono all’unisono per un obiettivo comune: portare 45 tonnellate di aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Il rischio però è quello che andando avanti le imbarcazioni possano essere abbordate e gli equipaggi arrestati da Israele. E le barche in quel momento saranno sole perché, dopo aver lanciato l’alert che permetterà ai partecipanti di abbandonare la Flotilla, la fregata della Marina italiana se ne andrà. Anche in Italia la famiglia della ‘Global Sumud’ è in apprensione: sono tutti sintonizzati e pronti a fare il necessario in caso di un attacco.

Lo skipper Tony La Piccirella

La Piccirella: “Chi è salito a bordo sa che ne vale la pena”

Nonostante la tensione sia palpabile, c’è determinazione nello sguardo e nelle parole dello skipper barese Tony La Piccirella. “Non leggo paura attorno a me – dice –. La paura più grande la sentivo prima, quando ero costretto a non fare nulla davanti a un genocidio tollerato dai nostri governi. Qui sentiamo di andare nella direzione giusta”. La Piccirella ha già avuto a che fare con la Marina israeliana pochi mesi fa, mentre un precedente parecchio citato dai media in questo momento è quanto accadde nel 2010 alla Freedom Flotilla: “Rispetto alla Mavi Marmara di quindici anni fa, la situazione è diversa – spiega La Piccirella –. Allora avevamo meno dati e meno visibilità. Oggi, con un genocidio in corso visibile a chiunque grazie ai social, qualunque azione del governo israeliano sarebbe politicamente molto più pericolosa per loro. Il rischio c’è, ma chi è salito a bordo sa che vale la pena”.

Un momento della protesta pro Palestina che si sta svolgendo a Roma

Una missione pacifica, pacifista, non violenta

Lo spirito è sempre lo stesso nonostante i rischi per l’europarlamentare del Pd, Annalisa Corrado, che ha parlato in diretta social con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. “La nostra – afferma Corrado – è una missione pacifica, pacifista, non violenta. Portiamo circa 45 tonnellate di aiuti umanitari e siamo determinati ad arrivare fino in fondo”. “L’Italia – aggiunge – dovrebbe essere dalla parte della popolazione palestinese, invece continua a non voler riconoscere lo Stato di Palestina e a mantenere rapporti commerciali e militari con Israele. Questa missione, invece, è la testimonianza che un’altra Italia c’è”.

Studenti con slogan e bandiere della Palestina durante la manifestazione di protesta contro il genocidio a Gaza durante le celebrazioni per i 90 anni della costruzione della Sapienza

"Non opporremo resistenza, non siamo qui per sfidare navi militari”

“C’è naturalmente preoccupazione e paura, ma la paura è vita – ammette il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram –. Rischiamo di essere abbordati, ma speriamo che tutti i partecipanti della Flotilla possano avere un trattamento che non sia lesivo né della loro dignità né della loro incolumità fisica. Noi non opporremo resistenza perché non siamo qui per sfidare navi militari con le nostre barche a vela di 15 metri, ma per fare la nostra parte. Tenete gli occhi aperti perché sarà una notte impegnativa”.