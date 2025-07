In cella nel nuovo centro di Alligator Alcatraz. Dal carcere: un campo di concentramento

Due italiani sono stati rinchiusi ad Alligator Alcatraz, il nuovo centro di detenzione per migranti illegali che sorge sulle paludi della Florida popolate da alligatori, coccodrilli e pitoni. Si tratta dell’italo-argentino Fernando Eduardo Artese, 63 anni, e del siciliano Gaetano Cateno Mirabella Costa, di 45. "Il Consolato Generale d’Italia a Miami e l’Ambasciata d’Italia a Washington - ha fatto sapere la Farnesina - stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione". Artese, arrestato a fine giugno prima di imbarcarsi in un viaggio con la figlia che li avrebbe portati in Argentina e Spagna, è stato fermato vicino a Jupiter, in Florida, con un mandato di cattura legato a un’accusa di guida senza patente di marzo scorso. "Non lo vediamo dal 25 giugno, ed è ad Alcatraz dal 3 luglio", ha detto la figlia assicurando che il padre voleva lasciare gli Stati Uniti. Ai microfoni del Tampa Bay Times, Artese ha descritto la prigione come "un campo di concentramento. Ci trattano come criminali", ha aggiunto. L’altro detenuto, Gaetano Cateno Mirabella Costa, vive invece in Florida da alcuni anni anche se sarebbe originario della Sicilia, di Fiumefreddo, a Catania. Il 3 gennaio del 2025 è stato arrestato per possesso di droga e liberato qualche giorno dopo. Rimane sconosciuta la data in cui è stato portato nel centro della Florida. Trump, pur ammettendo che si tratta di un centro "controverso", ha sottolineato che non gliene "frega nulla".