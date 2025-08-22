L’impunità di Israele. “Quel doppio binario da stroncare”

Roma, 22 agosto 2025 – C’è una data che Israele avrebbe dovuto cerchiare di rosso nel calendario delle sue relazioni con la comunità internazionale. Entro e non oltre il 18 settembre prossimo, stando ad una risoluzione delle Nazioni Unite, approvata lo scorso anno, Tel Aviv deve – dovrebbe, più realisticamente – mettere fine all’occupazione dei Territori palestinesi, a partire dagli insediamenti coloniali. E, invece, mentre è già entrato nel vivo il suo piano di assalto militare a Gaza City, “il governo Netanyahu festeggerà tale ricorrenza con l’avvio dei preparativi per la costruzione del controverso blocco E1: 3.400 unità abitative per nuovi coloni, destinate a spezzare in due la Cisgiordania e ad affossare la realizzazione di uno Stato palestinese che sempre piú Paesi hanno riconosciuto o intendono farlo”. Questo atteggiamento di Tel Aviv si traduce “nell’ennesima sfida al mondo di uno Stato che continua ad agire da impunito sul proscenio mondiale, avvalendosi di una sorta di doppio binario nell’applicazione del diritto internazionale e delle sue disposizioni”, affonda il colpo Silvana Arbia, giurista, ex cancelliera della Corte penale internazionale, nel 2007 prosecutor presso il Tribunale penale internazionale per il Ruanda.

Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze di Israele, mostra la mappa della colonia E1

Ma quella dell’Onu è una risoluzione vincolante?

“No, è comunque una decisione assunta, il 18 settembre scorso, dall’Assemblea generale, con voto favorevole di 124 Stati. La risoluzione si basa su una pronuncia della Corte internazionale di giustizia per la quale “la presenza continuativa d’Israele nei Territori palestinesi è illegale, quindi lo Stato israeliano deve mettere fine all’occupazione il più presto possibile“. Cogenza o meno dei provvedimenti, Tel Aviv fa parte delle Nazioni Unite, non può continuare a svilirne l’autorità”.

Solo il Consiglio di sicurezza potrebbe imporre a Israele una marcia indietro rispetto all’occupazione dei Territori?

“Assolutamente si, è l’unico organismo vincolante in tal senso. Tuttavia in tale consesso Tel Aviv ha le spalle coperte dal diritto di veto di un membro permanente come gli Stati Uniti, indipendentemente dal fatto che l’amministrazione sia repubblicana o democratica”.

Tra risoluzioni Onu non vincolanti e mandato di arresto della Corte penale internazionale (Cpi) contro Benjamin Netanyahu per crimini contro l’umanità, ancora disatteso, l’impressione diffusa è che quelle contro Israele siano armi giuridiche spuntate...

“Al netto delle questioni squisitamente tecniche, ad esempio il fatto che alla Cpi non aderiscano né Tel Aviv, né gli Usa, manca la volontà politica di mettere Israele di fronte alle proprie responsabilità. Pensiamo solo all’Unione europea. In risposta ai crimini russi in Ucraina ha varato diciotto pacchetti di sanzioni contro Mosca, mentre ai danni di Tel Aviv si è di fatto limitata a bloccare i fondi per le imprese innovative israeliane. Due pesi e due misure”.

Quanto incide su questo mancato interventismo il silenzio e i ritardi dell’Occidente nell’impedire e bloccare a suo tempo l’Olocausto?

“Quanto accaduto allora non può essere una ragione valida per non agire. Anche se uno ha avuto il padre vittima di un omicidio, non è che per questo è legittimato ad ammazzare qualcun altro”.

Laddove non può il diritto potrebbe la politica?

“Anche il nostro governo è chiamato a cambiare politica nei confronti d’Israele, se ha ancora a cuore il destino dello Stato di diritto. Pur non avendo aderito al procedimento per genocidio ai danni d’Israele, intentato dal Sud Africa e da altri Paesi davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Onu (Cig), non può dimenticare che il nostro Stato ha sottoscritto la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata nel 1948. Questa impone ai Paesi sottoscrittori d’intraprendere qualsiasi azione per prevenirlo. Ancor più, considerando che la Cig ha emesso nel frattempo una serie di ordinanze con le quali impartisce a Tel Aviv misure urgenti per prevenire e punire il genocidio. I giudici hanno stabilito alte possibilità che questo sia stato e stia continuando ad essere perpetrato contro i palestinesi”

In che modo dovrebbe agire il governo, se è vero che neanche i Paesi arabi, per evidenti ragioni geopolitiche ed economiche, hanno alzato la voce contro il nuovo insediamento coloniale?

“È giunta l’ora di sanzionare e isolare Israele. Sempre che vogliamo ancora salvaguardare la forza della legge dalla legge della forza”.