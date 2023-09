Imam di Birmingham in video choc: “Ecco il modo corretto di lapidare una donna adultera”

Roma, 3 settembre 2023 - Gran Bretagna sotto choc per il video di istruzioni su come lapidare una donna adultera pubblicato dall'imam della principale moschea di Birmingham. Alcune settimane fa Sheikh Zakaullah Saleem, imam della moschea di Green Lane, covo del fondamentalismo radicale della città e nota per le posizioni estremiste, spiegò la corretta procedura per una lapidazione di una donna trovata colpevole di adulterio.

Sheikh Zakaullah Saleem, imam della moschea di Green Lane

Sepolta fino alla vita per salvaguardare il pudore

Un sermone medievale che spiega come l'adultera vada prima "sepolta fino alla vita", per "salvaguardarne il pudore", e solo dopo si può dare inizio al lancio delle pietre, che terminerà solo quando la condannata sarà morta per le lesioni.

Moglie deve accomodare i "bisogni sessuali" del marito

Il video del sermone, visto il clamore, è sparito da youtube, ma non è un caso singolo. Zakaullah Saleem poco tempo fa chiese alle autorità britanniche ad intraprendere azioni legali contro un'insegnante colpevole secondo lui di aver mostrato in classe immagini, proibite dall'Islam, del profeta Maometto. Sempre nella Green Lane Mosque, conosciuta e citata in un documentario sull'Islam radicale di Channel 4, un altro imam spiegava in un sermone che una donna deve accomodare i "bisogni sessuali" del marito ogni volta che quest'ultimo lo desideri, giustificando lo stupro della moglie.

Conseguenze? Ritirato un finanziamento

Ma questi estremismi, si legge sul Mail on Sunday, che hanno scosso l'opinione pubblica hanno avuto il solo risultato che le stesse autorità che avevano approvato un finanziamento di due milioni di sterline a fondo perduto destinato alla moschea, ora lo hanno ritirato.