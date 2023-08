Ilaria De Rosa, confermata la condanna in Arabia Saudita. L’hostess resterà in carcere fino a novembre

Treviso, 17 agosto 2023 – E’ stata confermata in appello la sentenza di condanna contro Ilaria De Rosa, l’hostess di Resana (Treviso), arrestata in Arabia Saudita con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. La 24enne dovrà dunque restare in carcere a Gedda fino a novembre, per scontare la pena comminata di 6 mesi di reclusione.

Ilaria De Rosa, assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso con le altre 7 persone, durante una perquisizione a una festa. A detta della giustizia saudita aveva nel reggiseno uno spinello di hashish. Fatto sempre smentito dalla diretta interessata e anche dai tre amici che erano con lei, condannati a un anno e mezzo di carcere ciascuno.