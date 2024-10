Il Washington Post non appoggia Kamala. La decisione presa dal proprietario Bezos

È stato Jeff Bezos (foto), il proprietario del Washington Post, a decidere di non pubblicare l’endorsement a Kamala Harris che era già pronto da giorni. Lo rivela lo stesso giornale, citando due fonti informate. In questa campagna elettorale Il Washington Post ha annunciato che non darà il suo endorsement a nessuno dei due candidati alla presidenza, Harris e Donald Trump, a 10 giorni dalle elezioni del 5 novembre. Il comitato editoriale dello storico quotidiano americano da oltre tre decenni ha scelto di sostenere uno dei candidati, mentre ora, in quelle che appaiono come le elezioni più polarizzate della storia recente, ha deciso di non schierarsi.