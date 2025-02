Il voto sopra Berlino: diretta streaming dall’Ambasciata di Germania a Roma

Le elezioni federali tedesche del 23 febbraio 2025 rappresentano un momento cruciale non solo per la Germania, ma anche per il panorama politico europeo e internazionale.

Per approfondire l'impatto di questo evento elettorale, Adnkronos organizza una diretta speciale targata Eurofocus dalla residenza dell'ambasciatore tedesco a Roma. A partire dalle ore 17.00, interverranno ospiti italiani e tedeschi in collegamento da Berlino e Francoforte.

Alle ore 18, con la chiusura dei seggi e la diffusione degli exit poll, saranno analizzati i primi risultati. Successivamente, alle ore 19, un panel di esperti si confronterà sugli scenari post-voto: quali coalizioni saranno possibili e quali rapporti di forza si stabiliranno tra i partiti? Infine, tra le ore 20 e le ore 21 sarà commentato il confronto tra i leader trasmesso in diretta dalle televisioni tedesche.

Questa sarà un'occasione unica per comprendere i risultati delle elezioni germaniche del febbraio '25 ed esplorare le prospettive future dell'Unione Europea delle relazioni transatlantiche nonché degli equilibri globali.