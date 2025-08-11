Il vertice in Alaska: "La pace di Trump e Putin?. Rischiamo un’altra Yalta"

di Marta Ottaviani

ROMA

Due leader che si incontreranno a breve ma che, sul capitolo (teoricamente) più importante, non è detto che trovino un accordo. Un’Europa che deve mostrarsi compatta come non mai, non solo per difendere le rivendicazioni di Kiev, ma anche per fare sentire la sua voce in un ordine globale sempre meno regolato, dove forse anche Putin e Trump vogliono stabilire sfere di influenza ai danni della sovranità altrui.

Riccardo Sessa (foto), diplomatico di vasta esperienza e attualmente presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi), ci aiuta a capire perché la soluzione della guerra rischia di essere ancora molto lontana.

Ambasciatore Sessa, venerdì Trump e Putin si incontrano, ma le posizioni fra le parti in causa rimangono lontanissime.

"Dobbiamo tutti auspicare che l’incontro del 15 agosto abbia effettivamente luogo, perché non sarebbe la prima volta che viene rinviato, purtroppo".

Quale potrebbe essere il punto di caduta?

"Se si legge il testo della dichiarazione congiunta europea, che fissa il perimetro entro il quale devono svolgersi i negoziati, si ascoltano le dichiarazioni di Vance e poi si considera l’atteggiamento della Russia, mi pare chiaro che non si possa sperare in un esito positivo. Le posizioni sono ancora molto distanti".

Si rischia che non si trovi un accordo?

"I rischi sono molti. Il primo è che una pace raggiunta con così tante condizioni sarebbe semplicemente foriera di grossi problemi".

E il secondo?

"Il secondo è che questa guerra si protragga all’infinito, e questo per l’Ucraina sarebbe deleterio non solo in termini di perdite di vite umane, ma anche di territorio. Allora sì che i negoziati diventerebbero molto duri".

La dichiarazione dei leader europei a cui lei faceva riferimento è molto chiara al riguardo. Ma lei pensa davvero che possa influire sulle decisioni di Trump?

"Dipende da quanta compattezza riusciremo a dimostrare. Questo è il momento per gli europei di restare ancora più uniti di prima. Perché, se l’aggressione dell’Ucraina non termina, le colpe saranno di tutti noi".

Non per essere maligna, ma sembrerebbe quasi che Putin e Trump abbiano molte cose di cui parlare e che il conflitto in Ucraina non sia la più importante.

"Io appartengo a una scuola di pensiero secondo la quale chi dice delle malignità fa peccato, però spesso ci azzecca. Quello che lei dice non è da escludere, come ci sono molte cose non del tutto chiare nell’atteggiamento del presidente Trump".

Tipo?

"Forse non è da escludere che ci sia un disegno più ampio, tipo quello di ridefinire le sfere di influenza. In realtà, un tavolo con due gambe sole non sta in piedi e la terza gamba non può che essere europea. Pensavamo di aver messo queste cose alle spalle, ma c’è il rischio che Putin e Trump abbiano un piano più ampio".

Molti criticano Trump per aver incaricato un non diplomatico come Steve Witkoff a parlare con Vladimir Putin. Lei cosa ne pensa?

"Non voglio giudicare le capacità negoziali di chi fino a ieri vendeva palazzi. Quello che mi viene da dire è che c’è un’impostazione di fondo che deve essere chiarita. Adoperarsi per la pace in Ucraina e pensare che questa possa essere raggiunta parlandosi solo fra Mosca e Washington è un errore enorme di partenza".