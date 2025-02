Il tycoon parla con i russi. Zelensky non ci sta: "Pericoloso escluderci dai negoziati di pace"

"Parlare dell’Ucraina senza di noi è pericoloso per tutti". L’avvertimento è del presidente Volodymyr Zelensky (nella foto) e il riferimento è al dialogo fra Washington e Mosca sulla guerra. Un confronto "già in corso" come ha ribadito di recente il presidente Donald Trump. Ed è forse per far arrivare chiaro il messaggio al tycoon che Zelensky ha concesso una lunga intervista all’agenzia americana Associated press.

Zelensky ha aggiunto che il primo passo per l’Ucraina è tenere un incontro di alto livello con il presidente Usa, in modo che Kiev e Washington possano sviluppare i propri piani per un cessate il fuoco, tema discusso per ora "solo in termini generali". Quindi le parti potranno passare alle discussioni che coinvolgono la Russia. "Vorrei vedere gli Stati Uniti, l’Ucraina e i russi al tavolo delle trattative. E a essere onesti dovrebbe esserci anche una voce dell’Ue: penso che sarebbe giusto, efficace".

L’adesione dell’Ucraina alla Nato, un incubo per Vladimir Putin, per Zelensky "sarebbe la garanzia più economica possibile" per gli alleati occidentali della sicurezza del Paese. "Sarebbe un segnale chiaro – ha detto – che non sta alla Russia decidere chi dovrebbe essere nella Nato e chi no".

Nelle stesse ore, l’inviato speciale di Trump per l’Ucraina, il generale in pensione Keith Kellogg, ha ribadito un concetto già espresso sul percorso per la fine della guerra: "Sia Kiev che Mosca dovranno concedere qualcosa".