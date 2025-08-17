Il trionfo di Putin in Alaska

Tappeto rosso, applauso e la riabilitazione della Russia è servita. Vladimir Putin, 73 anni, alla guida del Cremlino da oltre 20, ex agente del KGB, il servizio segreto sovietico e nostalgico di quel mondo dove Mosca era considerata ancora una grande potenza, è stato accolto in Alaska con tutti gli onori dal presidente americano Donald Trump. Una scena impensabile fino a un anno fa e destinata a cambiare profondamente la storia della diplomazia americana e probabilmente non solo quella. Putin l’autocrate, accusato di aver ordinato l’assassinio dei suoi oppositori, il ‘duro’ della strage di Beslan e della tragedia del sottomarino Kursk, quando rifiutò l’aiuto dei Paesi stranieri, facendo morire 118 marinai, nonché autore dell’invasione di un Paese sovrano, accolto in pompa magna da quello che, a livello ormai teorico, rappresenta il leader del mondo libero, rappresentante dei valori occidentali.

QUESTIONE DI FEELINGQuasi a ribaltare i ruoli, Putin, sulla carta il leader più in difficoltà, è stato quello con il maggior controllo della situazione. Altezzoso, sicuro di sé stesso non ha concesso grande empatia all’omologo americano. Tutto questo, nonostante la Russia sia in una condizione economica difficile, a tre anni e mezzo dal suo inizio non sia ancora riuscita a vincere una guerra che credeva di concludere dopo poche settimane e soprattutto che fino a qualche mese fa era isolata dalla comunità internazionale. La prima vittoria dello ‘Zar’ è proprio questa: essere stato riabilitato agli occhi del mondo come leader vincente e potente (anche se lo è fino a un certo punto). E tutto questo a costo zero. Dall’altra parte, un Trump alla guida della prima potenza mondiale, ma evidentemente soggiogato dalla personalità del presidente russo. Per lui, ha anche fatto un (grosso) strappo al protocollo, andandolo a prendere personalmente una volta sceso dall’aereo e accogliendolo poi sulla limousine presidenziale assieme a lui. Ma con Putin è sempre rimasto sulle sue e più distaccato. Una diversità di atteggiamento che si è riflessa anche su come è stato preparato questo incontro. Putin ha studiato minuziosamente tutti i capitoli, scegliendo per accompagnarlo a Mosca i diplomatici migliori. Trump, al contrario, si è presentato con diplomatici di scarsa esperienza, anche perché quelli più idonei a parlare con i russi sono stati licenziati nei mesi scorsi.

NULLA DI FATTOTrenta minuti, tre ore e poi 12 minuti. Sono questi i tempi che hanno scandito l’incontro ‘storico’. Trump ha dovuto attendere sull’Air Force One mezz’ora prima che Putin arrivasse in Alaska. Un ritardo non segnalato e che molti hanno lettto come una sorta di umiliazione dello ‘zar’ al tycoon. Ma che non ha certo cambiato la disposizione del presidente. Poi c’è stato il colloquio. Tre ore, forse meno, rispetto alle sei o sette preventivate dal Cremlino. L’incontro si è, insomma, fermato dopo la prima fase.Di certo c’è solo una cosa: la soluzione per la guerra in Ucraina non c’è ancora e, secondo i retroscena, Trump ha aperto alla cessione di almeno due delle quattro regioni richieste da Putin (Lugansk e Donetsk), anche se le armate del Cremlino non le hanno conquistate interamente. Ma i media russi sospettano che si sia parlato (e tanto) anche di affari. Di che cosa e a che livello, forse completamente non lo sapremo mai. Infine, i 12 minuti di conferenza stampa, ma senza rispondere a domande. Un Trump galvanizzato e ottimista come sempre, un Putin gelido, che lo ha invitato a sorpresa a Mosca. Solo su una cosa sono tutti d’accordo: ha vinto l’ex agente del Kgb: accolto da leader di una grande potenza, non ha dovuto concedere alcun cessate il fuoco, nemmeno parziale, alla vigilia ritenuto uno degli obiettivi minimi.