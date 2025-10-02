Il summit blindato. Muro anti-droni a est e sud: "Proteggerà tutta l’Europa"

Prove tecniche di Difesa comune ieri a Copenaghen, dove si è tenuto il Consiglio europeo informale organizzato dalla presidenza danese e andato avanti per diverse ore. Oggi, invece, sarà la volta del vertice della Comunità Politica europea. Tanti gli argomenti sul tavolo in una capitale danese blindata e in massima allerta. La pressione della Russia e delle sue provocazioni tramite gli sconfinamenti di droni e caccia nei cieli della Nato sovrasta l’atmosfera del summit. Che ci si debba difendere sembra ormai un fatto accettato da tutti, tranne le solite eccezioni, il premier ungherese, Viktor Orban e quello slovacco, Robert Fico, assente giustificato per controlli medici.

OBIETTIVO UNITÀLa parola d’ordine del Consiglio Europeo informale è unità. Stando a quanto rivelato da fonti Ue al termine dell’incontro, molto lungo, i leader dei 27 Paesi membri hanno proposto di rafforzare la governance Ue pur mantenendo la competenza sul tema difesa. L’idea sarebbe quella di aumentare il ruolo dei ministri della Difesa sotto l’egida dell’Alto Rappresentante Ue. Le medesime fonti hanno detto che ci sono stati "molti elementi positivi" sul documento presentato dalla Commissione ed è stata espressa la volontà che il lavoro prosegua, in tandem con l’alto rappresentante, per elaborare la proposta concreta sulla roadmap comune in vista del Consiglio ordinario del prossimo 7 ottobre, che sarà una data cruciale per la difesa europea. Si terrà un trilogo, ossia una serie di riunioni fra Commissione Europea, Consiglio europeo e parlamento Europeo, che dovrebbero dare il via libera all’Edip, un programma sull’industria di difesa europea da 1,5 miliardi, proposto dalla Commissione per rafforzare l’industria della difesa europea nel periodo 2025-27.

LA DIFESALa premier danese, Mette Frederiksen, non ci ha girato intorno. "Con la guerra in corso in Europa che stiamo affrontando ci troviamo di fronte alla più grande sfida alla sicurezza dalla fine della Seconda Guerra mondiale: guerra ibrida e violazioni dello spazio aereo Nato".Fredriksen ha aggiunto che la Danimarca ha sicuramente un mandato per abbattere i droni, ma che va fatto "in modo appropriato" anche per evitare danni alla popolazione. La premier italiana, Giorgia Meloni, ha affermato che nei confronti della minaccia russa non si debba "rispondere alle provocazioni, ma trovare soluzioni". Supportata anche dal premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha fatto appello perché non si guardi solo il fianco orientale, ma anche quello meridionale. Critico, come prevedibile, l’ungherese Orban, secondo il quale quello di Copenaghen è un "vertice pericoloso".

IL MUROLa presidente della commissione Ue, Ursula von Der Leyen è tornata sul muro anti-droni: "È concepito come uno scudo per l’intero continente. Includerebbe anche il fianco meridionale e serrvirebbe ad affrontare un ampio spettro di minacce, come l’uso strumentale delle migrazioni, ma anche operazioni ibride, incursioni di droni, il controllo della flotta ombra russa".