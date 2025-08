Il soccorso a Gaza. L’Italia lancia aiuti:: "Noi a fianco dei civili"

"A Gaza c’è scarsità di cibo, ma non c’è fame". Lo ha assicurato l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, che venerdì ha fatto una breve visita a un centro di distribuzione di aiuti gestito dalla criticata ong – sostenuta da Usa e Israela – Gaza Humanitarian foundation. Una valutazione completamente diversa da chi lavora sul campo, come l’Unicef che invece lancia l’allarme per il rischio di una carestia: "La situazione si è andata aggravando. Una persona su tre a Gaza passa giorni senza cibo e la malnutrizione acuta che ora supera il 16,5% nella città di Gaza. Sono in 320mila i bambini a rischio". Ieri si sono registrate altre 51 vittime dei raid, 12 cercavano di recuperare aiuti.

Per contrastare la fame, l’Italia ha partecipato ieri ai lanci di alimenti dal cielo, in corso da una settimana, con il supporto di velivoli di Emirati e Giordania. Lo ha annunciato su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Grazie al lavoro congiunto del personale della Difesa, in stretto coordinamento con il Maeci, continueremo l’impegno nei prossimi giorni. L’Italia resta al fianco della popolazione civile di Gaza". Un’iniziativa frutto di contatti avvenuti nei giorni scorsi fra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Witkoff ha ammesso che le trattative per il cessate il fuoco sono "complicate". Hamas ha ribadito che non accetterà il disarmo finché non verrà istituito uno Stato palestinese sovrano.