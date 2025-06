Il regime tira il fiato. E dà la caccia alle spie

Nel primo giorno dopo la tregua l’Iran (nella foto, il presidente Masoud Pezeshkian) riprende il fiato: riattiva internet ed esamina la portata dei danni della guerra. La sensazione dei media del regime è che il Paese abbia saputo tenere alta la testa di fronte all’attacco congiunto israelo-americano e che la popolazione abbia dato prova di maturità malgrado l’Iran sia stato infiacchito per decenni da sanzioni. "È stato Trump ad implorare il cessate il fuoco" ha affermato un commentatore della tv di Stato.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha ammesso che installazioni nucleari sono state "danneggiate in maniera considerevole dagli aggressori" e come prima reazione il Parlamento di Teheran ha votato per la sospensione della cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. In particolare ha criticato l’Aiea per essersi astenuta dal condannare l’attacco all’Iran. In virtù della decisione del Parlamento – secondo uno dei deputati – l’Iran vieterà l’ingresso di ispettori dell’Aiea nelle sue installazioni "a meno che non ricevano l’autorizzazione del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale". Nel frattempo però i media locali hanno dato risalto a un’intervista del consigliere di Trump Steve Witkoff secondo cui i contatti fra Usa ed Iran sembrano ora più promettenti e "potrebbero anche gettare le basi di colloqui di pace di lunga durata".

Intanto gli 007 hanno avviato una serrata ricerca di "spie al servizio di Israele". Tre presunte spie sono state impiccate ieri nel nord dell’Iran e secondo una Ong, "Iran Human Rights", il regime è impegnato in un’ondata di repressione "per mascherare la sua sconfitta militare". Un dissidente che nei giorni scorsi aveva sostenuto che "in tempi di guerra e di crisi tutti i prigionieri politici dovrebbero essere rilasciati" è stato arrestato.

a.b.