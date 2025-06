Israele-Iran, il regime di Teheran. "Situazione rischiosa. Rafforza gli estremisti"

Roma, 14 giugno 2025 – L’Iran è un Paese in crisi militare e politica, come testimoniato dalle proteste degli ultimi anni. Ed è al centro di una situazione regionale complessa, ma che potrebbe anche ritorcersi contro lo stesso Stato di Israele. Maria Luisa Fantappiè, analista e responsabile del programma "Mediterraneo, Medioriente e Africa" dello Iai (Istituto affari internazionali) riflette sulle conseguenze delle reciproche aggressioni.

Dottoressa Fantappiè. Perché questo attacco ora? "Non è stata una sorpresa, era stato annunciato. Arriva in un momento in cui i negoziati fra Iran e Usa sul nucleare sono iniziati, ma non hanno portato ancora risultati significativi. Per Israele era il momento giusto per farli saltare".

L’Ayatollah Khamenei ha promesso una ’dura punizione’. Come va interpretata la risposta di Teheran? "Nei mesi precedenti, dopo gli attentati che hanno portato alla morte di Sinwar, Haniye e Nasrallah, Teheran non ha dimostrato capacità di risposta. Adesso l’Iran aveva due scelte. La prima era fare di Usa e Israele un unico fronte e organizzare una risposta militare salva faccia rispetto a quello che è stato l’attacco israeliano. Ora probabilmente la conseguenza sarà quella di tirarsi contro gli Usa. La seconda opzione era quella di fare una reazione contro intuitiva e lasciare aperta una linea negoziale per incassare il sostegno del mondo arabo e isolare Israele, anche dagli Stati Uniti. Via più strategica, ma anche più difficile a causa dell’impostazione ideologica della Repubblica Islamica".

Le proteste a Teheran dopo i bombardamenti israeliani

Cosa mi dice degli equilibri interni all’Iran in questo momento? "L’attacco rischia di rinforzare le frange più massimaliste della Repubblica Islamica, quelle che vogliono andare a uno scontro frontale con un contrattacco militare. Ma credo sia importante ricordare che l’attuale presidente, Masoud Pezeshkian, è un moderato, che vuole il ritorno alla diplomazia con il mondo occidentale, così come lo vuole anche il ministro degli Esteri, Seyyed Abbas Araghchi, noto per la sua attività già dal negoziato sul nucleare del 2015. Non possiamo sapere quale corrente prevarrà, ma la spaccatura c’è di sicuro".

L’attacco di ieri può portare a un ‘regime change’ in Iran? "Israele in quest’ultimo anno ha sempre usato una strategia rischiosa, con attacchi per cambiare la posizione sul territorio, assumendo il rischio che il risultato finale non fosse conforme alle aspettative. La strategia è fondata anche sul fatto che queste azioni militari possano rafforzare le forze riformiste, soprattutto in Iran, a scapito di quelle più legate agli ayatollah, che hanno sempre avuto un’influenza negativa su tutta la regione. Si tratta di un ragionamento che ha limiti. Nel caso della Siria, Israele non ha avuto il controllo su quello che è successo dopo la caduta di Bashar Al-Assad. E arrivare a un regime change in Iran può essere rischioso, perché non sappiamo chi potrebbe prendere il potere".