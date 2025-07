Il Pontefice sprona gli influencer: "Non contano i follower, ma la pace"

Non più e non tanto villaggi sperduti in Amazzonia o in Africa subsahariana. La terra di missione 2.0. per la Chiesa cattolica si fa digitale, lungo i sentieri virtuali di Facebook, Instagram e TikTok, popolati da milioni di persone in cerca di connessioni. E chissà se anche assetate di senso della vita e affamate di Spirito oppure (solo) a rischio di trasformarsi in famelici leoni da tastiera. Come tanti, troppi insospettabili.

Una scommessa per don Roberto Fiscer, prete tiktoker che, a suon di balli e calci al pallone, mostra il volto gioioso dell’oratorio a misura di bambino, oppure per don Alberto Ravagnani, mezzo milione di follower, per lo più adolescenti. Loro sono solo due degli influencer convocati in Vaticano, da papa Leone XIV, per il primo Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici, chiusosi ieri con la messa in San Pietro. "Andate a ripare le reti", è stato l’appello del Pontefice – alludendo al web –, speranzoso di "vincere la logica del mondo, delle fake news e della superficialità", e di far risplendere "l’umanesimo cristiano" e la pace anche online, "senza badare al numero dei follower".

In Vaticano erano attesi 5mila missionari digitali per una due giorni di scambi di esperienze, ma a messa erano solo 1.400 da 146 Paesi. Numeri in contrasto con quelli degli influencer che, promuovendo il Catechesimo coi tempi e i linguaggi del web, possono raggiungere milioni di utenti. Ne sa qualcosa don Heriberto García Arias, 37enne messicano, 1,8 milioni di follower su TikTok.

Vacuità o sostanza? Gli interrogativi si addensano sull’opera dei missionari 2.0. Certo è che "la Chiesa sta dove sta l’uomo – ama dire monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero per le comunicazioni e regista del Giubileo ad hoc –. Il digitale è uno degli ambiti dove si svolge la vita dell’uomo. Non è più virtuale, è reale".

Giovanni Panettiere