Il politologo Parsi: "Da Londra scelta legittima. Israele rischia di isolarsi"

Ottaviani

Una scelta frutto di una politica inaccettabile. Un Paese, Israele, che con le violazioni sistematiche del diritto internazionale e la particolare brutalità mostrata a Gaza rischia l’isolamento della comunità internazionale. Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni internazionali alla facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, spiega perché la decisione del premier britannico Keir Starmer, a pochi giorni da quella del presidente francese Emmanuel Macron, di riconoscere la Palestina sia legittima e non di impedimento al processo di pace.

Che lettura dà della decisione del premier Starmer?

"È la dimostrazione di quanto la politica inaccettabile di Netanyahu abbia portato all’isolamento totale di Israele. Le sue politiche alternative hanno reso Israele uno Stato paria della comunità internazionale e quindi anche Paesi che storicamente sono sempre stati molto vicini a Tel Aviv hanno deciso di dare un segnale forte sul loro non voler accettare quello che sta facendo ai palestinesi".

Molti analisti hanno ipotizzato che ‘rimandare’ la decisione a settembre serva a fare pressione su Netanyahu, che ha annunciato la possibile annessione di alcuni territori della Striscia e della Cisgiordania a Israele…

"Può essere una lettura, ma dà anche l’idea di come i Paesi occidentali non hanno mosse decisive, che prevedano conseguenze politiche ed economiche concrete. Lo Stato di Israele non si ritira da tutti i territori che ha occupato dal 1967. C’è anche il tema di Gerusalemme Est. Credo che prima o poi qualcosa debba essere fatto, perché c’è un Paese che da 50 anni viola sistematicamente tutte le risoluzioni Onu. I metodi particolarmente brutali usati sulla Striscia di Gaza hanno portato Francia e Regno Unito a fare un passo verso una direzione che trovo legittima, ma sono stati costretti da una situazione non più tollerabile".

Come potranno reagire gli Stati Uniti alle decisioni di Parigi e Londra?

"Non mi aspetto una reazione particolare. Se ci si pensa bene, l’ultimo presidente americano che ha avuto una politica indipendente in Medio Oriente è stato Eisenhower e parliamo degli anni ’50. L’unica reazione che potrebbe esserci è quella di Trump, ma solo perché vuole dimostrare che lui è l’unico che conta. Quindi può essere che commenti in maniera piccata le decisioni di Macron e Starmer, ma solo per avere l’ultima parola. Poi vedremo anche cosa fanno gli americani, ma non mi aspetto un granché né da una parte né dall’altra".

La premier Meloni ha definito la decisione di Macron dell’altro giorno ‘controproducente’. Immagino penserà lo stesso anche di quella di Starmer. Riconoscere lo Stato della Palestina allontana la pace nella regione?

"Non credo che il riconoscimento della Palestina impedisca di riprendere un processo di pace. Francamente non mi pare che ci sia alcuna connessione fra le due cose. Prima del 7 ottobre c’era un processo di pace in atto? Non mi pare proprio".

Perché secondo lei tanta prudenza?

"Credo ci siano due ordini di ragioni diversi fra loro. Di fondo, io non credo che questo governo sia così interessato al processo di pace. Chiaramente, l’Italia e la Germania sono sempre in una posizione più delicata rispetto agli altri Paesi, a causa di oggettive responsabilità nei confronti del popolo ebraico negli anni della guerra. Dipende dalla retorica di Israele sulla sua sicurezza, per la quale bisogna allontanare anche il minimo rischio del ripetersi dell’Olocausto. Grazie a questo, però, Tel Aviv ha violato tutte le leggi del diritto internazionale. C’è poi un secondo elemento, ossia che vuole compiacere il governo Trump".