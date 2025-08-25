Il politologo Gressani: "Solo scontri strutturali. L’Ue? Vassalla di Trump"

Attento osservatore della politica europa, Gilles Gressani (foto), è direttore della rivista Le Grand Continent e presidente del Groupe d’études géopolitiques della Scuola normale di Parigi.

Gressani, nonostante l’incontro fra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron di inizio giugno, vediamo nuove frizioni fra Italia e Francia. Cosa c’è sotto?

"In un certo modo è normale. L’Italia è rientrata nel ‘gioco europeo’ anche grazie al reset operato con l’incontro di palazzo Chigi. Ma da un punto di vista politico il governo Meloni e la Lega di Salvini hanno una linea opposta a quella della Francia di Macron quindi è fisiologico che avvengano scontri. Fra Italia e Francia sappiamo però che c’è il rischio costante di escalation di queste polemiche perché non ci sono istituzioni formali e informali che possano gestire queste divergenze come avviene invece fra Francia e Germania".

Quali sono le divergenze?

"Ricordiamo che Salvini è stata l’unica personalità politica in Europa occidentale di livello così alto a fare i complimenti a Putin per la rielezione e c’è una presenza esplicita di posizioni filorusse nella Lega. La domanda da porsi è se è un interesse italiano che la sovranità ucraina sia decapitata e che sia dato il diritto alla Russia di cambiare la mappa e l’architettura di sicurezza europea con la forza militare. Meloni, che prima di diventare presidente del Consiglio aveva espresso la sua ammirazione per Putin, ha capito che difficilmente questo è interesse dell’Italia".

E poi c’è la questione Usa.

"La scommessa che Meloni aveva fatto su Trump, cioè che sarebbe stato un presidente negoziale e che quindi l’Italia avrebbe potuto giocare il ruolo del deal maker transatlantico è fallita. Trump impone tributi. Non vuole alleati, ma vassalli a cui mettere le mani in tasca".

Meloni però ha rivendicato di aver suggerito l’idea fatta propria da Trump per la sicurezza dell’Ucraina.

"È vero, ma questo racconto ha poca attinenza con la realtà, come quasi tutto quello che accade alla Casa Bianca nel quale va in scena una specie di spettacolo trumpiano. Un esempio è quello dell’accordo commerciale con il quale l’Ue si impegna ad acquistare 750 miliardi energia, gas sostanzialmente, dall’America. Una cifra enorme, come un nuovo PNRR che sarebbe tutto da definire. Lo stesso accade per le garanzie di sicurezza dell’Ucraina che sarebbero state accettate da Putin, ma alle quali i russi vorrebbero partecipare: un’idea assurda. L’aggressore dovrebbe difendere l’aggredito da se stesso".

L’Europa con gli Usa è apparsa debole, ci sono prospettive di cambiamento?

"L’Europa ha mostrato una linea simile a quella che vuole il governo italiano, di rassegnazione. Questa estate è stata la prima stagione di quello che potrebbe diventare il Secolo dell’umiliazione europea (il riferimento è al Secolo dell’Umiliazione cinese fra ’800 e ’900, ndr). Dobbiamo fare attenzione, perché nella rassegnazione cova una domanda di resistenza, popolare. Ma l’offerta politica sembra molto lontana dal mettere a frutto questa richiesta. Prima di Trump la difesa degli interessi nazionali era un tema dei sovranisti e poco presente i nei partiti europeisti. Ma qui sta il paradosso: i sovranisti sono in difficoltà nel richiamarsi a Trump che platealmente non rispetta nessuna sovranità nazionale e sembra interessato a ridefinire l’Occidente nella forma di una specie di patto di Varsavia, con un centro che decide e i sottoposti ubbidiscono. In Europa stiamo assistendo a uno scivolamento in una sorta di vassallaggio felice, in cui nessuno si lamenta, per il momento. Difficile dire fino a quando la popolazione europea lo accetterà, né che forma prenderà la risposta, ma questa nuova energia potrebbe definire il nuovo ciclo".