Il piano Trump per Gaza

di Aldo Baquis

TEL AVIV

Nell’imminenza di un critico incontro a Washington, lunedì, con Benjamin Netanyahu l’amministrazione Trump sta compiendo uno sforzo serrato per presentare pubblicamente un "Piano in 21 punti" per la fine della guerra a Gaza. Numerose anticipazioni sono apparse negli ultimi giorni sui media, ma due emissari di Trump – Steve Witkoff e Jared Kushner – stanno ancora esaminando una lunga serie di dettagli con il premier israeliano. In parallelo il Qatar ha ripreso gli sforzi di mediazione, dopo il fallito attacco israeliano contro la leadership politica di Hamas a Doha. Trump ha chiarito che è urgente chiudere il conflitto e richiede importanti concessioni ad ambo le parti. "C’è più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni", ha commentato. Hamas, che pare positivo rispetto a un accordo, ha smentito di aver ricevuto la proposta.

FINE DELLA GUERRA

A Hamas viene chiesta la liberazione, entro 48 ore dall’accordo e in un unico scaglione, dei 48 ostaggi israeliani, 20 dei quali ritenuti vivi. In parallelo Israele dovrà liberare un numero cospicuo di prigionieri palestinesi, centinaia dei quali condannati all’ergastolo per terrorismo.

In questa fase l’esercito dovrà rimuovere l’assedio a Gaza City, aprire i valichi per l’ingresso di aiuti umanitari e cessare le attività della controversa ONG statunitense "GHF".

GOVERNO SENZA HAMAS

Con il ritiro graduale delle forze israeliane (presumibilmente di almeno due mesi), nella Striscia di Gaza sul terreno saranno dislocate forze di sicurezza palestinesi integrate da unità provenienti da alcuni Stati arabi che hanno già dato a Trump un assenso di massima. In questa fase iniziale l’amministrazione sarà gestita da funzionari locali, con la partecipazione attiva di emissari Usa. Non saranno inclusi esponenti di Hamas. Ai suoi dirigenti di Gaza Israele potrebbe concedere un lasciapassare per abbandonare indenni la zona.

LE GARANZIE RICHIESTE

A ISRAELE

Malgrado le difficoltà politiche interne, Netanyahu dovrà impegnarsi a non procedere verso alcuna annessione in Cisgiordania né a operare più verso quella che ha definito "emigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza".

L’AUTORITÀ

DI TRANSIZIONE PER GAZA

Guidata dall’ex premier britannico Tony Blair, questa istituzione – che avrà un mandato iniziale di 5 anni – avrà il compito di organizzare la ricostruzione della Striscia con massicci finanziamenti da parte di diversi Stati arabi e della Turchia. Sarà basata in Egitto, a breve distanza da Gaza, e – malgrado la forte contrarietà di Israele – opererà per un coinvolgimento crescente dell’Autorità nazionale palestinese.

ESTENSIONE

"ACCORDI DI ABRAMO"

In prospettiva questo massiccio sforzo internazionale sarà diretto verso l’allargamento degli "Accordi di Abramo" di normalizzazione dei rapporti fra Israele e i Paesi della regione: in primo luogo fra Israele e Arabia Saudita. In questo contesto il ritorno alla ribalta di Jared Kushner – dopo un periodo di basso profilo – pare indicare la determinazione di Trump in quella direzione.

L’ORIZZONTE

DELLO STATO PALESTINESE

La ricostruzione della Striscia di Gaza sarà concepita come il punto di partenza verso la costruzione delle strutture del futuro Stato palestinese. Alla luce di queste anticipazioni – tutte ancora di carattere interlocutorio e, per certi versi, ancora molto nebulose – uno degli ostacoli principali riguarda la richiesta israeliana della smilitarizzazione definitiva di Gaza, con la consegna delle armi da parte di Hamas. Finora quella organizzazione ha chiarito che "le armi della resistenza sono escluse da qualsiasi trattativa" e che in futuro sarebbero consegnate solo alla legittima leadership del popolo palestinese. Lo stesso Netanyahu avanza ancora profonde riserve su questi piani: ma, alla luce del grave isolamento internazionale di Israele, il suo spazio di manovra di fronte a Trump si è molto ridotto.