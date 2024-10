Il passo indietro di Biden, la moglie Jill: "Joe ha fatto bene a lasciare la corsa alla Casa Bianca"

Joe Biden "ha fatto la cosa giusta a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca". Lo ha detto la first lady Jill Biden in un’intervista con ‘Good Morning America’ su Abc news. "Siamo in politica da più di cinquant’anni, penso che sia, siamo pronti per un nuovo viaggio", ha detto la moglie del presidente che ha sostenuto la sua ricandidatura fino all’ultimo. Quanto all’eredità che vuole lasciare come first lady la professoressa Biden non ha dubbi: l’importanza dell’istruzione. "L’istruzione è stata il lavoro della mia vita. È fondamentale che le persone abbiano la possibilità di apprendere. E conoscere la Casa Bianca, la presidenza, il nostro governo e la nostra democrazia e quanto siamo fortunati a vivere in America", ha detto.