Il Papa proclama sette nuovi santi: "Figure autentiche, non sono eroi"

Non sono "eroi, o paladini di qualche ideale, ma uomini e donne autentici". La precisazione è d’obbligo per papa Leone XIV che ieri mattina, davanti a 70mila fedeli, in piazza San Pietro, ha proclamato sette nuovi santi. Due i canonizzati in via eccezionale senza l’accertamento di un miracolo: l’italiano Bartolo Longo, laico, fondatore del santuario di Pompei, e il venezuelano José Gregorio Hernandez, il medico dei poveri asceso agli altari a furor di popolo nel suo Paese.

Curiosa la storia di Longo che, vissuto tra la metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, è diventato un apostolo del Rosario dopo una parentesi nel mondo dello spiritismo durante gli studi di Giurisprudenza a Napoli, quando ripudiò la confessione cattolica. Recuperato alla fede, nel 1875 porta a Pompei un’immagine della Madonna e nel 1876 avvia la costruzione del santuario, destinato a diventare luogo di culto mondiale e consacrato quindici anni più tardi. Oltre a Longo sono state canonizzate, in quella che il Papa ha definito "una grande festa della santità", anche due italiane, la bresciana suor Maria Troncatti, artigiana di pace in Amazzonia, e la veronese suor Vincenza Maria Poloni. Primo santo per la Papua Nuova Guinea, Peter To Rot, e altari anche per l’arcivescovo armeno Ignazio Choukrallah Maloyan, ucciso nel genocidio del 1915.

A colorare la piazza tuttavia erano soprattutto le bandiere del Venezuela. Tanti i fedeli accorsi per festeggiare Hernandez e l’altra santa, Carmen Rendiles Martínez. La canonizzazione poteva essere un momento di unità e speranza per il Paese. E, invece, il dittatore Nicolas Maduro non solo si è limitato a scrivere su X "siamo felici per i nostri santi", ma soprattutto ha fatto cadere nel vuoto la richiesta dell’opposizione e dell’episcopato locale di liberare i prigionieri politci.

Giovanni Panettiere