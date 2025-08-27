Il papà del giornalista morto a Gaza: "Inutile il sacrificio di Simone"

di Lorenzo Mantiglioni

ROMA

"Uno dei vostri è morto a Gaza". Con queste parole papa Bergoglio, durante il volo aereo che lo portava in Corea, si rivolse alla stampa per annunciare la scomparsa di Simone Camilli, giovane reporter di Associated press, caduto il 13 agosto 2014 a Beit Lahia, nella Striscia di Gaza, ucciso dall’esplosione di un ordigno bellico. Aveva 34 anni. Ed è stato "un grande dolore" rivedere le immagini di reporter uccisi a Gaza per il padre di Simone, Pierluigi, già giornalista Rai: per fare informazione si continua a morrire.

Che cosa ha pensato quando ha saputo della morte di altri cinque colleghi?

"Mi sono venuti i brividi. Ho pensato a quello che diceva Simone, ovvero che a Gaza vigeva un patto non scritto con l’esercito israeliano e che il palazzo dei giornalisti non sarebbe mai stato bombardato. Evidentemente sono cambiate molte cose, dato che Israele oggi colpisce indistintamente senza remore".

In questa guerra sono rimasti uccisi 245 giornalisti. Come se lo spiega?

"Non deve sfuggire un elemento chiave: Israele non permette l’accesso ai giornalisti stranieri, ma colpisce chi dall’interno fa informazione. E sembra agire nella convinzione di non uccidere dei reporter, ma semplicemente dei palestinesi, come se questo sia ‘parte del gioco’. Quando Simone perse la vita, al suo funerale, a Pitigliano, c’erano le televisioni di tutto il mondo, anche il Capo di Stato espresse il suo cordoglio. I giovani freelance palestinesi, invece, muoiono passando come un qualcosa di inevitabile. Non bisogna dimenticare, inoltre, che avere le informazioni sul campo è fondamentale. Se non si hanno riscontri o se si hanno solamente dai reporter locali, la propaganda non avrà limiti e potrà sempre attaccare quelle informazioni perché provenienti da palestinesi, quindi militanti, quindi sospetti terroristi. Questa è una strategia studiata a tavolino".

L’Idf ha annunciato che ci saranno delle indagini.

"Ma quali indagini? Mi ha causato un grande dolore vedere la foto della giornalista uccisa con in primo piano la scritta ‘press’. Quante volte ho pensato a Simone con quella scritta, quante volte abbiamo pensato di muoverci protetti da una salvaguardia morale, da un rispetto delle parti. La verità è che i giornalisti, soprattutto se palestinesi, sono degli obiettivi da colpire".

Chi era Simone Camilli e cosa successe il 13 agosto 2014?

"Mio figlio era un giovane giornalista. Per puro caso entrò nel mondo dell’informazione, aveva fatto uno stage a Gerusalemme e si era innamorato di quella terra, vantando amici sia israeliani che palestinesi. Concentrava molti dei suoi reportage sui bambini di Gaza o della Cisgiordania, le vittime più indifese. L’ultimo servizio sul quale lavorava, quando rimase coinvolto in un’esplosione mentre riprendeva una squadra di artificieri che disinnescava un ordigno, era legato al fenomeno delle bombe non detonate rimaste nei centri abitati. Il suo obiettivo era quello di capire perché centinaia di ordigni, così sofisticati, erano rimasti intatti, rappresentando una seria minaccia per tutta la popolazione, dato che potevano esplodere in qualsiasi momento".

Che cosa le ha lasciato Simone?

"È rimasta sua figlia Nour, che ci conforta con la sua presenza. Professionalmente, provo grande ammirazione per Simone, ma mi rendo conto che i giornalisti, quando sono testimoni di verità, restano degli obiettivi da eliminare. In questo senso, purtroppo, il sacrificio di mio figlio è stato vano, non ha insegnato nulla".