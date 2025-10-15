Il Papa al Quirinale

Nulla è lasciato al caso in una visita di Stato, scandita da un protocollo rigido, suggestivo e senza tempo. Figurarsi la scorta dell’ospite d’onore, il Papa, affidata ai corazzieri. Prima quelli in motocicletta, poi, nell’ultimo tratto del percorso, da Piazza Venezia al Colle, gli altri, trentadue, in sella ai cavalli delle scuderie del Quirinale.

Tutto fila liscio per la prima visita di Leone XIV a un Capo di Stato. Meno di quattro chilometri da coprire per ascendere al Colle dal Palazzo apostolico, sotto il tiro incrociato degli smartphone dei turisti che, assiepati tra la Fontana di Trevi e il Pantheon, hanno immortalato il drappello di auto e destrieri.

La visita di Prevost a Sergio Mattarella, per ricambiare l’udienza in Vaticano al Capo dello Stato del 6 giugno scorso, ha inizio alle 10.20. Uscito in auto dal Cortile di San Damaso, proprio al confine con lo Stato italiano, Robert Prevost è sceso dalla Jeep per ricevere l’omaggio della missione straordinaria del governo, presieduta dal titolare della Farnesina, Antonio Tajani, ed essere preso in consegna dai corazzieri. Una quarantina di minuti più tardi l’accoglienza di Leone XIV, in mozzetta rossa e stola dorata, da parte del Presidente della Repubblica e della premier, Giorgia Meloni, nel cortile d’onore del Quirinale. Dopo l’esecuzione degli inni, pontificio e italiano, i due Capi di Stato hanno raggiunto lo Studio alla Vetrata per il colloquio privato di una mezzoretta e, da ultimo, la Sala degli Arazzi per lo scambio dei doni.

Nei discorsi ufficiali, in cui Prevost si è mostrato sempre più incline a una postura politica, Mattarella ha denunciato "la tentazione di ricorrere alle armi per risolvere le dispute"; Leone XIV sulla stessa lunghezza d’onda ha sottolineato come prioritario "l’impegno per la pace" e rimarcato il valore del multilateralismo. Richiamando, però, anche l’attenzione sul fenomeno della denatalità, sul rischio di modelli "massificanti e fluidi". E ringraziando l’Italia sui migranti: "Non si è mai tirata indietro".