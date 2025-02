Il Papa ai vescovi Usa: "Deportare i migranti significa ledere la dignità umana"

Il Papa chiama i vescovi Usa alla resistenza contro le deportazioni di migranti irregolari, avviate da Donald Trump, e la logica dei "muri della vergogna". Evidentemente insoddisfatto di come l’episcopato a stelle e strisce stia gestendo il dossier – i vertici sono stati piuttosto timidi e solo alcuni vescovi della minoranza interna progressista, come il cardinale Blase Cupich, hanno replicato duramente al tycoon –, Bergoglio ha scritto un’insolita lettera alla conferenza episcopale americana. "Deportare persone che in molti casi hanno lasciato la propria terra per motivi di estrema povertà, insicurezza, sfruttamento, persecuzione o grave deterioramento dell’ambiente – si legge nel testo –, lede la dignità di molti uomini e donne e di intere famiglie". Da qui l’appello ai cattolici Usa e agli uomini e alle donne di buona volontà "a non cedere a narrazioni che discriminano e causano inutili sofferenze".

Nelle stesse ore in cui veniva pubblicata la missiva, per togliere ogni dubbio sulle sue intenzioni, Francesco nominava arcivescovo di Detroit monsignor Edward Joseph Weisenburger, finora ordinario di Tucson, uno dei pochi alti prelati a ’resistere’ sui migranti. Per il gesuita Usa, padre James Martin, da anni impegnato nel sostegno ai rifugiati, la lettera "afferma chiaramente che le deportazioni di massa sono antitetiche all’insegnamento della Chiesa e al Vangelo". Al Pontefice ha replicato sprezzante lo zar dei confini del tycoon. "Il Papa ha un muro attorno al Vaticano, giusto? – ha chiesto Tom Homan, alludendo alla cinta leonina del IX secolo –. E noi non possiamo avere un muro attorno agli Stati Uniti".

Giovanni Panettiere