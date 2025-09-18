Il Papa accoglie gli omosessuali, ma rassicura i tradizionalisti: “La dottrina sul matrimonio non cambia”

Roma, 18 settembre 2025 – Nulla si cancella, la benedizione dei gay uniti in relazione, niente si cambia, la dottrina della Chiesa sulla sessualità. Papa Leone XIV esce allo scoperto su un tema polarizzante come la pastorale Lgbtq+, rispondendo alle domande di Elise Ann Allen nel libro-intervista in uscita oggi in Perù. Dopo aver anticipato settimana scorsa le parti del volume incentrate sulla geopolitica, la casa editrice Penguin ha reso noto quesiti e risposte relativi al matrimonio, all’omosessualità e al ruolo delle donne, argomenti che Prevost affronta nel solco tracciato dal predecessore Jorge Bergoglio. Anche se con uno stile più misurato e meno

A partire dal nodo del diaconato femminile, sollevato anche ultimo Sinodo dei vescovi e oggetto di studio di una commissione ad hoc. “Al momento non ho intenzione di cambiare l'insegnamento della Chiesa sull'argomento”, chiarisce Prevost. Per l’ex priore generale degli agostiniani “ci sono alcune domande precedenti che devono essere poste". Il riferimento è al fatto che “ci sono parti del mondo in cui non hanno mai veramente promosso il diaconato permanente, e questo di per sé è diventato una domanda: perché dovremmo parlare di ordinare donne al diaconato se il diaconato stesso non é ancora adeguatamente compreso, sviluppato e promosso all'interno della Chiesa?”.

Tempo al tempo, insomma. Mentre su che cosa la Chiesa intenda come famiglia, non ci sono, né saranno zone d’ombra. “Ho già parlato del matrimonio, come ha fatto papa Francesco, di una famiglia composta da un uomo e una donna in un impegno solenne, benedetti nel sacramento del matrimonio, ma anche solo dirlo, capisco che alcuni lo prenderanno male – premette Leone XIV –. Le famiglie, quella che chiamano la famiglia tradizionale, devono essere sostenute. Queste sono composte da padre, madre e figli. Credo che il ruolo della famiglia nella società, che a volte ha sofferto negli ultimi decenni, debba essere nuovamente riconosciuto e rafforzato”. Quanto alle persone omosessuali credenti, che appena un paio di settimane fa hanno celebrato il loro primo Giubileo, la Chiesa continua ad essere aperta a “tutti, tutti, tutti”, come detto da Bergoglio, ma “trovo altamente improbabile – chiarisce Prevost –, certamente nel prossimo futuro, che la dottrina della Chiesa, in termini di ciò che insegna sulla sessualità, sul matrimonio, cambierà”. E qui il verbo pare non scelto a caso: il Pontefice opta per ‘cambiare’ e non ‘aggiornare’. Concetti ben diversi, come insegna chi mastica dogmatica e catechesi.

Le sfumature si fanno puntualizzazioni sulla questione specifica della benedizione delle persone Lgbtq+, sdoganata a determinate condizioni, sotto il pontificato di papa Bergoglio, dalla dichiarazione vaticana Fiducia Suplicans. Leone XIV ha criticato i gruppi ecclesiastici del Nord Europa che, a suo dire, stanno già organizzando benedizioni rituali di “persone che si amano a vicenda”, come mezzo per approvare le unioni tra persone dello stesso sesso. Queste azioni, ha detto Prevost, vanno “specificamente contro il documento che papa Francesco ha approvato, Fiducia Supplicans, che fondamentalmente precisa come ovviamente possiamo benedire tutte le persone, ma non cerca un modo per ritualizzare qualche tipo di benedizione perché non è quello che insegna la Chiesa”. Detto ciò “non significa che quelle persone siano persone cattive – osserva –, ma penso che sia molto importante capire come accettare gli altri diversi da noi, come accettare le persone che fanno scelte nella loro vita e rispettarle”.

Adelante con juicio, direbbe Francesco. Ma il riaffermare le coordinate precise della pastorale Lgbtq+ è difficile che possa acquietare le frange più tradizionaliste della Chiesa, in testa i cardinali Raymond Burke, Robert Sarah e Gerhard Ludwig Müller. Sono settori che invocano l’abrogazione di Fiducia Supplicans, non la sua corretta interpretazione. Anche a colpi di petizioni mediatiche.