Il padre del dj morto: "Omicidio volontario"

Due versioni che camminano su strade opposte e, in mezzo, la verità sulla fine di dj Godzi, il trentacinquenne napoletano Michele Noschese, morto all’alba di sabato nella sua casa di Ibiza dopo una festa. "Era ubriaco, aveva assunto droga e si è sentito male. Abbiamo tentato inutilmente di rianimarlo", la ricostruzione della Guardia Civil. "È stato legato mani e piedi, picchiato e portato direttamente all’obitorio", quella consegnata dagli amici del dj al padre e da lui trasferita in una denuncia per omicidio volontario. Ci sono solo alcuni aspetti che combaciano nei due racconti.

Intanto è pacifico che quella notte, tra venerdì e sabato scorso, Michele aveva organizzato una festicciola nella sua casa in Calle Lausanne, a Roca Lisa, tranquilla area residenziale dell’isola, a mezza strada tra Ibiza town e Santa Eulalia del Rio. "Mi hanno detto che stavano facendo una riunione tra amici, suonavano, bevevano qualcosa, mangiavano, ci sono stati un pò di schiamazzi ed è stata chiamata la polizia. E poco dopo la polizia è arrivata", racconta alla Tgr Giuseppe Noschese, il padre di Michele, che è stato avvertito dagli amici di Michele della sua morte e si è precipitato ad Ibiza, dove è arrivato la sera di sabato. È da questo momento in poi che le due versioni divergono.