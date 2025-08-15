Il mondo in una stanza

Gli occhi del mondo sull’Alaska. Oggi, infatti, è il giorno del faccia a faccia tra Vladimir Putin e Donald Trump. In una Anchorage blindata – ieri è stato chiuso anche lo spazio aereo ai voli civili – l’attenzione è tutta sulla Joint Base Elmendorf-Richardson. Si tratta della base di aeronautica ed esercito Usa che il tycoon ha dovuto accettare come sede delle trattative ob torto collo, dato che voleva evitare un incontro con in terra americana.

I TEMISono diversi i dossier sul tavolo, in primis la risoluzione della crisi ucraina. Nei giorni scorsi Trump aveva parlato di "scambio di territori", salvo correggersi due giorni fa durante la videoconferenza con i leader europei: "Solo con il consenso di Kiev". Ma, riporta la Tass, è anche l’occasione per Washington e Mosca di avere "uno scambio di opinioni sullo sviluppo futuro della cooperazione bilaterale nel settore commerciale ed economico". I due leader affrontano anche il tema delle armi strategiche nucleari, delle terre rare (offerte dagli Usa per convincere Mosca), della revoca di alcune sanzioni e del petrolio. "Donald Trump sta facendo sforzi energici e sinceri – ha detto Vladimir Putin – per fermare le ostilità, mettere fine alla crisi e raggiungere accordi che sono nell’interesse di tutte le parti coinvolte nel conflitto" e che serviranno "a creare le condizioni a lungo termine della pace tra i nostri Paesi, in Europa e nel mondo". Il presidente russo ha ribadito inoltre l’importanza di nuovi accordi sul controllo delle armi strategiche nucleari, all’interno della "sfera degli armamenti offensivi nei prossimi stadi".

IL NODO DEI TERRITORIUn nodo chiave resta quello dei territori: fermo restando che i confini – come richiesto da Zelensky e dai leader europei – saranno discussi direttamente con Kiev, la trattativa partirebbe eventualmente dalla linea del fronte e ogni concessione alla Russia dovrebbe essere controbilanciata da forti garanzie di protezione militare per l’Ucraina. Su questo Trump è disposto a impegnare gli Stati Uniti, senza il coinvolgimento della Nato.La volontà di Kiev, comunque, è quella di escludere il riconoscimento formale delle regioni ucraine alla Russia (compresa la Crimea), ma potrebbe valutare una soluzione "coreana", ovvero un congelamento della linea del fronte per ottenere una tregua stabile. Un’altra ipotesi potrebbe ispirarsi alla situazione in Cisgiordania, occupata da Israele da circa 60 anni: nomina di un governatore e gestione economica sotto Mosca, ma con i territori formalmente all’interno dei confini di Kiev.

L’INCONTRO E LE DELEGAZIONISecondo il tycoon, c’è il 25% di possibilità che l’incontro non abbia successo. "Putin – ha detto – sa che sono il più duro con cui abbia mai avuto a che fare". Il vertice, previsto alle 11.30 locali (le 21.30 italiane), si apre con un bilaterale tra Vladimir Putin e Donald Trump. Poi il dialogo si allargherà alle due delegazioni. Quella russa è composta dai ministri degli Esteri, Sergei Lavrov, della Difesa, Andrej Belousov, delle Finanze Anton Siluanov, e dai consiglieri presidenziali. Al termine è prevista una conferenza stampa congiunta.