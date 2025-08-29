Il governo boccia la forza di pace: "Mai truppe italiane in Ucraina"

Matteo Salvini non rinuncia ai toni un po’ stentorei: "Lasciamo parlare gli ambasciatori, non i bombardieri". Il riferimento alla diplomazia non è casuale: è stato appena a Mosca l’ambasciatore Stefano Beltrame, attualmente consigliere diplomatico di Giancarlo Giorgetti, incarico svolto in passato per il leader leghista. Segno che nonostante le bombe che piovono su Kiev, il nostro governo – proprio come l’amministrazione americana – non dà per chiuso lo spiraglio verso la pace di Putin. La premier tuttavia alza i toni: "Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev – scrive su X – dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale". Il vice leghista preferisce sorvolare sulle bombe, e rivendica la possibilità di esprimersi liberamente su questioni estere, malgrado l’altolà del collega Tajani: "Quando c’è di mezzo la pace e la guerra non c’è titolarità, ho il diritto e il dovere di parlare".

Insomma, le differenze restano. Ma nel vertice convocato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni – oltre a Salvini e Tajani c’era anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto – tutto è filato liscio. E non poteva essere diversamente: per litigare su periodi ipotetici dell’alta improbabilità bisognerebbe essere pazzi. Tutti d’accordo nel bocciare la linea muscolare sponsorizzata dal presidente francese Macron e dall’alta commissaria Ue Kaja Kallas: "L’Italia non parteciperà con sue truppe ad un’eventuale forza multinazionale in Ucraina". È Antonio Tajani nella conferenza stampa che segue il consiglio dei ministri a spiegare la linea concordata nel summit: "C’è chi vuole l’invio di soldati. Noi, invece, vogliamo garantire la sicurezza dell’Ucraina con uno strumento simile all’articolo 5 della Nato, firmando cioè un trattato di mutua assistenza in caso di attacco esterno". Sono questi i paletti che Roma presenterà oggi nella riunione tecnica tra i rappresentanti delle difese dei Paesi europei della coalizione dei Volenterosi.

Diverso il discorso sullo sminamento, al quale Tajani aveva alluso nei giorni scorsi. "Quella – sostiene il ministro degli Esteri – sarebbe una operazione umanitaria, non ha nulla a che vedere con la presenza militare. L’Italia ha la tecnologia, la qualità e l’esperienza per farlo sia nel mondo privato, sia in quello militare". Magari, suggerisce il vicepremier azzurro, impegnando mezzi civili nel mare e militari via terra. In realtà è solo una chiacchiera e per diversi motivi: Salvini ha i suoi dubbi. "E che succede se la Russia considera le squadre del Genio sul terreno un target?". La premier non è convinta per niente. In ogni caso bisogna aspettare la fine della guerra, e non è precisamente dietro l’angolo: "Stiamo facendo di tutto perché la guerra finisca, ma i tempi non sono così brevi come qualcuno ha pensato. Prima della fine dell’anno non credo possano esserci soluzioni", avverte Tajani. Insomma, è una suggestione a concretezza zero, tanto che nel comunicato finale di Palazzo Chigi non se ne parla esplicitamente. Si allude piuttosto alla disponibilità a garantire il monitoraggio con aerei radar e satelliti e l’addestramento di militari, ma "al di fuori dei confini ucraini" e una volta raggiunta "la cessazione delle ostilità".

E tuttavia le bombe di Putin un cambiamento lo hanno prodotto: la disponibilità a votare il 19° pacchetto di sanzioni. L’Italia quando lo spiraglio non era così piccolo sul punto aveva glissato. Ora invece Tajani – che nelle prossime ore parteciperà al consiglio informale dei ministri degli Esteri Ue a Copenaghen, dove se ne potrebbe discutere – dice che il governo non è contrario: "Credo che bisogna infliggere sanzioni di tipo finanziario, perché il tema è il finanziamento all’esercito russo. I soldati al fronte guadagnano due, tre volte quello che guadagna un operaio". La sottolineatura qualche sospetto lo desta: che facciano male solo alla Russia, non a noi come l’energia.