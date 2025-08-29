Venerdì 29 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Il governo boccia la forza di pace: "Mai truppe italiane in Ucraina"
29 ago 2025
ANTONELLA COPPARI
29 ago 2025
ANTONELLA COPPARI
  3. Il governo boccia la forza di pace: "Mai truppe italiane in Ucraina"

Il governo boccia la forza di pace: "Mai truppe italiane in Ucraina"

L’ipotesi degli sminatori resta in campo solo con la pace: "Sarebbe un’operazione umanitaria, non militare"

Il presidente russo Vladimir Putin ha rallentato il negoziato sulla pace

Il presidente russo Vladimir Putin ha rallentato il negoziato sulla pace

Matteo Salvini non rinuncia ai toni un po’ stentorei: "Lasciamo parlare gli ambasciatori, non i bombardieri". Il riferimento alla diplomazia non è casuale: è stato appena a Mosca l’ambasciatore Stefano Beltrame, attualmente consigliere diplomatico di Giancarlo Giorgetti, incarico svolto in passato per il leader leghista. Segno che nonostante le bombe che piovono su Kiev, il nostro governo – proprio come l’amministrazione americana – non dà per chiuso lo spiraglio verso la pace di Putin. La premier tuttavia alza i toni: "Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev – scrive su X – dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale". Il vice leghista preferisce sorvolare sulle bombe, e rivendica la possibilità di esprimersi liberamente su questioni estere, malgrado l’altolà del collega Tajani: "Quando c’è di mezzo la pace e la guerra non c’è titolarità, ho il diritto e il dovere di parlare".

Insomma, le differenze restano. Ma nel vertice convocato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni – oltre a Salvini e Tajani c’era anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto – tutto è filato liscio. E non poteva essere diversamente: per litigare su periodi ipotetici dell’alta improbabilità bisognerebbe essere pazzi. Tutti d’accordo nel bocciare la linea muscolare sponsorizzata dal presidente francese Macron e dall’alta commissaria Ue Kaja Kallas: "L’Italia non parteciperà con sue truppe ad un’eventuale forza multinazionale in Ucraina". È Antonio Tajani nella conferenza stampa che segue il consiglio dei ministri a spiegare la linea concordata nel summit: "C’è chi vuole l’invio di soldati. Noi, invece, vogliamo garantire la sicurezza dell’Ucraina con uno strumento simile all’articolo 5 della Nato, firmando cioè un trattato di mutua assistenza in caso di attacco esterno". Sono questi i paletti che Roma presenterà oggi nella riunione tecnica tra i rappresentanti delle difese dei Paesi europei della coalizione dei Volenterosi.

Diverso il discorso sullo sminamento, al quale Tajani aveva alluso nei giorni scorsi. "Quella – sostiene il ministro degli Esteri – sarebbe una operazione umanitaria, non ha nulla a che vedere con la presenza militare. L’Italia ha la tecnologia, la qualità e l’esperienza per farlo sia nel mondo privato, sia in quello militare". Magari, suggerisce il vicepremier azzurro, impegnando mezzi civili nel mare e militari via terra. In realtà è solo una chiacchiera e per diversi motivi: Salvini ha i suoi dubbi. "E che succede se la Russia considera le squadre del Genio sul terreno un target?". La premier non è convinta per niente. In ogni caso bisogna aspettare la fine della guerra, e non è precisamente dietro l’angolo: "Stiamo facendo di tutto perché la guerra finisca, ma i tempi non sono così brevi come qualcuno ha pensato. Prima della fine dell’anno non credo possano esserci soluzioni", avverte Tajani. Insomma, è una suggestione a concretezza zero, tanto che nel comunicato finale di Palazzo Chigi non se ne parla esplicitamente. Si allude piuttosto alla disponibilità a garantire il monitoraggio con aerei radar e satelliti e l’addestramento di militari, ma "al di fuori dei confini ucraini" e una volta raggiunta "la cessazione delle ostilità".

E tuttavia le bombe di Putin un cambiamento lo hanno prodotto: la disponibilità a votare il 19° pacchetto di sanzioni. L’Italia quando lo spiraglio non era così piccolo sul punto aveva glissato. Ora invece Tajani – che nelle prossime ore parteciperà al consiglio informale dei ministri degli Esteri Ue a Copenaghen, dove se ne potrebbe discutere – dice che il governo non è contrario: "Credo che bisogna infliggere sanzioni di tipo finanziario, perché il tema è il finanziamento all’esercito russo. I soldati al fronte guadagnano due, tre volte quello che guadagna un operaio". La sottolineatura qualche sospetto lo desta: che facciano male solo alla Russia, non a noi come l’energia.

