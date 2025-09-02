Il coraggio di Camilla: "Si tolse una scarpa e colpì un molestatore"

La regina Camilla (foto) prese a scarpate un assalitore su un treno quando aveva appena 16 o 17 anni (oggi ne ha 78). Lo racconta nel suo nuovo libro ‘Il Potere e il Palazzo’ Valentine Low, lo storico corrispondente reale del quotidiano Times, che ha scoperto un aneddoto che mette perfettamente a fuoco la personalità decisa della regina. Secondo il racconto, la giovane Camilla sarebbe stata su un treno diretto per la stazione londinese di Paddington, quando un uomo avrebbe tentato di aggredirla sessualmente, mettendole le mani addosso. La regina però non si perse d’animo: "Ho fatto quello che mia madre mi aveva detto di fare – avrebbe raccontato Camilla – : ho sfilato la scarpa e gli ho sferrato un colpo di tacco all’inguine!". Poi, appena scesa dal treno, l’allora giovane aristocratica è andata subito verso un poliziotto e ha denunciato l’accaduto, portando all’arresto immediato dell’aggressore. La memoria di quell’incidente le è rimasta per anni e in parte spiega l’attenzione che la regina ha sempre avuto verso le iniziative a favore di vittime di violenza domestica, nonché di donne che hanno subito aggressioni sessuali.

A raccontare questo particolare aneddoto riferito da Low è stato Guto Harri, l’ex-portaborse di Boris Johnson quando quest’ultimo era sindaco di Londra (dal 2008 al 2016). Nonostante il re non avesse molta simpatia per Johnson (era stato ritardatario una volta e Carlo non lo aveva perdonato), Camilla lo aveva invitato per un tè a Clarence House. Johnson, per evitare ritardi, era arrivato in bici assieme al gallese Harri. L’allora duchessa era rimasta molto divertita e i due si erano persi in chiacchiere per almeno un paio d’ore. Fu in quel contesto che la regina raccontò quanto le era successo a Johnson. Lui rimase così impressionato che la invitò a inaugurare dei centri di supporto per donne vittime di violenza a Londra, cosa che lei fece prontamente. Senza mai fare riferimento alla propria aggressione, per evitare di togliere attenzione alle vittime, la regina rimane tuttora molto sensibile e attenta alla causa della violenza di genere. Ogni anno, dedica attenzione e tempo al tema, organizzando incontri fra le organizzazioni che si occupano delle vittime e visitando i centri di aiuto in giro per la Gran Bretagna. La violenza sulle donne come strumento di guerra è un altro tema che sta a cuore alla regina. L’argomento richiede grande delicatezza e destrezza diplomatica e per questo parte del Palazzo preferirebbe che lei non se ne occupasse. Ma su questo fronte re Carlo la supporta appieno.