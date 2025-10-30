Il conflitto in Europa. Trump taglia i soldati. Fianco est in allarme

Vladimir Putin (nella foto) testa missili dall’inquietante portata distruttiva, Donald Trump richiama parte delle truppe americane dal fianco Est. E l’Europa, in uno dei momenti più critici della sua difesa dalla minaccia russa, si trova ad avere a che fare con una realtà che, finora, il presidente americano aveva solo evocato. Washington ha deciso di ritirare parte dei suoi soldati da Romania, Bulgaria, Ungheria e Slovacchia in una mossa anticipata dai media di Bucarest e confermata almeno per quanto riguarda le truppe schierate nel Paese che confina, tra l’altro, con Moldavia e Ucraina.

Una mossa che fornisce ulteriore linfa alla roadmap messa in campo dall’Ue per aumentare la resilienza militare del continente. È stato il ministero della Difesa romeno ad annunciare quanto filtrato poche ore prima dai media locali. La Casa Bianca ha richiamato circa 800 soldati di stanza in Romania. "La decisione degli Stati Uniti è quella di sospendere la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi in diversi Paesi della Nato", ha precisato il dicastero ricordando come, in Romania, resteranno comunque mille unità a stelle e strisce.

La decisione di Washington – con effetto immediato ma modificabile dal Congresso – è stata prevedibilmente derubricata dal comando centrale della Nato. "Si tratta di un adeguamento, la presenza delle forze americane in Europa rimane più importante di quanto non sia stata per molti anni, con molte più forze sul continente rispetto a prima del 2022", ha spiegato un funzionario dell’Alleanza atlantica assicurando ciò che il segretario generale Mark Rutte - rientrato recentemente da Washington - ha sempre affermato: "L’impegno degli Usa nei confronti della Nato è chiaro".

Tutto questo si verifica, mentre Putin è tornato a sfidare gli Usa con la rivelazione di un’altra superarma "senza eguali": il drone sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, in grado di trasportare testate atomiche, affermando che il suo test è avvenuto martedì ed è stato "un enorme successo".

Solo tre giorni prima il presidente della Federazione russa aveva annunciato il test del missile Burevestnik, finendo per essere criticato da Trump che aveva parlato di un gesto "inappropriato".