Il caso O.J. Simpson: l’omicidio, l’inseguimento e quel guanto che non calzava. Il processo del secolo spaccò l’America

Roma 11 aprile 2024 – “Io non sono nero, io sono O.J. Simpson”. Niente più di questa frase può spiegare la parabola dell’uomo che nacque nero, si fece bianco nella gloria dello sport e di Hollywood e tornò nero nella polvere di un’aula di tribunale e di un’accusa di duplice omicidio. La storia di Orenthal James Simpson – nato a San Francisco il 9 luglio 1947 e morto ieri dopo una sola vita che è sembrata mille – rappresenta più di ogni altra la visione di un’America divisa, cresciuta attorno a una violenta e profondissima spaccatura razziale, laddove O.J. Simpson rappresentava tutto e il contrario di tutto: il nero che ce l’aveva fatta, diventando una stella del football e poi del cinema; poi il nero che non si sente più nero e non è ’più’ nero perché i bianchi lo amano e, proprio per questo, i neri non lo vedono più come uno di loro. Ma poi viene il giorno in cui il nero, da bianco, torna nero, e questo avviene in un’aula di tribunale, dove un gruppo di avvocati riuscirà nell’impresa di farlo passare come una povera vittima del sistema (in quanto nero) e farlo assolvere per il brutale delitto della bellissima, biondissima e bianchissima moglie Nicole Brown e del suo presunto amante, il cameriere Ronaldo Goldman.

Togliamoci il dente: O.J. era colpevole? Sì, al 99,99%. Ma, come disse uno dei suoi sette avvocati, la superstar del Foro di Los Angeles, Robert Shapiro, “non solo abbiamo giocato la carta della razza, ma l’abbiamo giocata sottobanco”.

E non fu sincero fino in fondo, l’avvocato Shapiro, perché col cavolo che la carta razziale venne giocata sottobanco, ma fu calata in piena aula, trasformando un ’semplice’ processo per duplice omicidio in una sfida all’Ok Corral fra ’noi’ e ’loro’, fra neri e bianchi. Dove OJ, incredibilmente, riusci nell’impresa di passare come nero, quando per tutta la vita aveva cercato di smacchiarsi la pelle e l’anima per piacere ai bianchi.

Ma tutto questo avviene dopo. Perché nel mondo di prima si parla di O.J. Simpson in quanto stella della National Football League e della squadra dei Buffalo Bills, dal 1969 al 1977, un fantastico runningback capace di polverizzare ogni tipo di record: nel 1973 è il primo giocatore a correre per più di duemila yard in 14 partite della stagione Nfl. E’ una stella, forse la prima vera stella che travalica i confini dello sport: pubblicità, fama, soldi, donne. Addirittura nel 1977 Andy Warhol lo immortala in un suo celebre ritratto. Tutti vogliono O.J., l’uomo dal sorriso contagioso. Infatti, finita la carriera sportiva (brillante sì, ma senza alcuna vittoria di squadra), lo vuole anche Hollywood, che a cavallo degli anni ’90 lo fa coprotagonista della trilogia comica ’Una pallottola spuntata’.

Vola altissimo OJ, molto più di quanto abbia mai fatto su un campo di football. O.J. Simpson è il primo nero a entrare in un golf club aperto a soli bianchi, è il primo nero a organizzare party nella sua villa con i poliziotti di Los Angeles. E’ il primo per tante cose, ma il mito insegna che volare troppo vicino al sole fa bruciare le ali e O.J. si brucia, ma si brucia in modo clamoroso, epocale, in diretta tv nazionale.

Perché il 13 giugno 1994, in un quartiere residenziale di West Los Angeles, vengono ritrovati i cadaveri dell’ex moglie 35enne Nicole, dalla quale aveva divorziato due anni prima, e del suo amico cameriere Ronald Lyle Goldman. Il corpo di Nicole è aperto dalla gola fino al collo, venti coltellate sono state inferte sull’uomo. E il sangue ovunque, sul cancello, sul vialetto della villa, sui corpi straziati. E poi il guanto ritrovato che doveva essere dell’assassino, di O.J., ma che a O.J. non calzava: una delle prove con cui la difesa persuase la giuria di una manomissione intenzionale della scena del crimine da parte della polizia.

Il 13 è il giorno del delitto, il 17 è uno dei giorni che cambia l’America: O.J. deve costituirsi e invece di farlo prende un fuoristrada e inizia a scappare per le autostrade di Los Angeles, seguito da decine di aiuto della polizia e dalle telecamere di ogni tv. Fu quello che Kato Kaelin – suo vicino di casa e testimone al processo – definì “uno dei più grandi party che Los Angeles abbia mai visto”, con decine di persone ai bordi delle strade a incitarlo con cartelli “Free O.J.” e “Go, O.J., go”.

Addirittura fu stravolto il palinsesto delle tv per seguire la fuga di O.J.: la diretta della finale dell’Nba fu ridotta a quadratino nella parte bassa dello schermo e oltre 95 milioni di persone assistettero alla messa in onda della follia di un uomo solo. Che alla fine si arrese e andò alla sbarra. E il delirio continuò. Anzi, crebbe.

Il processo a O.J. Simpson spaccò in due l’America: bianchi contro neri, ancora. A un mese dall’omicidio il 63% dei bianchi pensava che O.J. fosse colpevole, mentre il 56% dei neri lo giudicava innocente. Più di un anno dopo, il 77% dei bianchi era colpevolista, mentre il 72% dei neri era innocentista.

In O.J. – il nero meno nero possibile – i neri intravidero un riscatto, il risarcimento per tutti i torti e le discriminazioni subite. E il ballo in aula fu guidato da Johnnie Cochran, l’avvocato afroamericano della difesa, che trasformò un duplice omicidio evidente in uno scontro razziale dove il povero nero, O.J., era finito nel tritacarne del Los Angeles Police Department, un covo di poliziotti razzisti e fascisti.

Una strategia stomachevole, ma alla fine vincente. Il processo a O.J. Simpson durò 267 giorni, coinvolse 133 testimoni, 1105 prove, 45.000 pagine di trascrizione in tribunale. In diretta tv. La giuria deliberò in poche ore per la non colpevolezza dell’imputato: dodici persone che vivevano in una camera d’albergo da mesi. Otto di queste 12 persone erano donne afroamericane, 9 su 12 avevano un conto in sospeso con i bianchi. Dopo il verdetto, uno dei giurati uscì dall’aula con il pugno alzato, un gesto che si rifaceva all’atto di protesta di Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968; solo dopo si scoprì che era stato un membro delle Black Panthers.

OJ venne assolto in sede penale, ma poi condannato nella causa civile intentata dalle famiglie delle vittime due anni dopo. Nel 2008 fu condannato a 33 anni di carcere (dei quali nove senza libertà vigilata) per rapina a mano armata e sequestro di persona; venne liberato nel 2017 ed è rimasto in libertà vigilata fino a ieri, quando è morto.

La sua storia racconta che è pericoloso uccidere i simboli, anche se sono assassini. Perché nel sogno che crollò, crollò e morì anche la speranza di riscatto che O.J. regalò all’America nera, quella stessa America dalla quale lui stesso era voluto scappare. Oltre il football. Oltre la Giustizia. E che alla fine, contro ogni logica, lo aveva salvato. Ma, in fondo, non da se stesso.