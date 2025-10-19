Il cardinale Pizzaballa: "Pace ancora lontana. Mancano le leadership"

La fine della guerra non è l’inizio della pace. È davvero ‘senza filtri’ il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, nel suo intervento in videocollegamento dalla Città Santa al festival ‘Luce!’. In dialogo con la nostra direttrice, Agnese Pini, e con frate Matteo Brena, francescano come Pizzaballa e commissario di Terra Santa della Toscana, il patriarca ha posto l’accento sulla fragilità del momento e sulla necessità dI un cambiamento di leadership israeliana e palestinese, capace di creare le condizioni necessarie perché dalla tregua si passi a una pace vera, duratura.

"Diciamo che quello che è stato fatto era il primo passo necessario: ora bisogna vedere se saremo capaci, coraggiosi abbastanza, per fare i passi necessari", ha detto il cardinale Pizzaballa per il quale appunto "parlare di pace è prematuro". "Pace è una parola impegnativa, l’ho sostenuto molte volte – ha ribadito anche nel videocollegamento –. La fine della guerra non è l’inizio della pace. Mi auguro che la guerra militare, cioè l’aggressione, quello che abbiamo visto sia finito, ma il conflitto non è terminato, perché le cause che lo alimentano sono ancora tutte lì, tutte da affrontare. Mi riferisco alla questione palestinese. Finora hanno deciso le condizioni per determinare lo stop alla guerra in corso, ma resta ancora da definire cosa sarà dopo, tenendo presente che non possiamo separare Gaza dalla Cisgiordania, entrambe parti di uno stesso popolo".

Quale soluzione possibile? "In questo momento sia israeliani che palestinesi sono profondamente divisi, mancanti di una leadership carismatica che li unisca. Le autorità religiose seguono, non guidano e non orientano questo trend. È questo il dramma che stiamo vivendo".

Pizzaballa ha ribadito che "abbiamo lasciato, l’ho detto molte volte, la narrativa agli estremisti, ad Hamas e ai coloni. Non siamo stati capaci di costruire una cultura diversa rispetto a quelle linee, e adesso noi raccogliamo i frutti che, ahimè, sono frutti avvelenati". "Ecco, adesso – fa osservare – dovremmo ricominciare a ripensare. Non è possibile tutto questo senza una leadership carismatica. Questo è uno dei problemi, di una leadership sia politica sia religiosa che non vedo in questo momento. Non voglio polemizzare con nessuno, non è questo il punto. Ma diciamo che le cose non cambiano da sole, cambiano se c’è qualcuno che con visione le porta avanti e sa unire i rispettivi popoli".

Qual è stato il momento più difficile? "Ci è voluto tempo per comprendere la portata di quello che era avvenuto, di quello che stava anche avvenendo" dopo il 7 ottobre 2023 in Palestina, e "quello che è accaduto in questi due anni è stato proprio uno spartiacque. La difficoltà era come mettere tutto questo di fronte a Dio", ha sottolineato Pizzaballa, che poi ha spiegato alla platea che cosa lo ha salvato in quella difficile situazione. "Da un lato la preghiera, sicuramente, che non mi ha risolto i problemi, però il canale l’ho tenuto aperto – ha detto –. Poi, soprattutto, l’incontro con tante persone semplici, a Gaza e fuori, palestinesi e israeliani che sono venuti a dirmi: ‘Io ci sono, usami come vuoi perché vogliamo fare qualcosa’. E allora questa per me è stata un po’ la risposta di Dio. ‘Guardati attorno, guarda le persone, non guardare solo la politica, guarda le persone e troverai la strada’. Così è stato".