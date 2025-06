Idaho, imboscata contro i vigili del fuoco. Il killer ha appiccato un incendio per attirarli e ha sparato: 2 morti e un ferito

Roma, 30 giugno 2025 - Ha attirato i vigili del fuoco in un agguato appiccando un incendio e ne ha uccisi due e ferito un terzo. E' successo domenica nella contea di Kootenai, Idaho. Il killer, braccato dagli agenti, è stato trovato morto con l'arma accanto a lui. L'ufficio dello sceriffo ha confermato l'imboscata: un uomo ha dato fuoco "intenzionalmente" a un bosco sulla Canfield Mountain, per attirare i pompieri in un'imboscata.

Il responsabile è stato trovato dalla squadra di armi e tattiche speciali (SWAT), intervenuta per l'emergenza. "L'ordine di ricerca di rifugio (per la sparatoria) è stato revocato. Tuttavia, c'è ancora un incendio attivo sulla Canfield Mountain. I residenti della zona sono invitati a tenersi pronti", hanno dichiarato le autorità.

Il luogo in Idaho dove è avvenuta una sparatoria contro vigili del fuoco

La sparatoria è iniziata intorno alle 14:00, ora locale. I vigili del fuoco avevano risposto a una segnalazione di un incendio nel bosco a ridosso della città di Coeur d'Alene, vicino al confine con lo stato di Washington. Giunti sul posto sono statin bersagliati di colpi, due sono morti e un terzo è stato ferito.

Lo sceriffo Robert Norris, della contea di Kootenai, ha detto ai giornalisti che il killer ha usato fucili ad alta potenza, e che era da solo: "Riteniamo che il killer dell'Idaho che ha sparato sui pompieri abbia agito da solo". Il governatore dell'Idaho, Brad Little, ha parlato di "diversi eroici vigili del fuoco attaccati mentre rispondevano a un incendio".