Ottawa, 11 agosto 2019 - "Io, cacciatore di iceberg". Il 60enne pescatore canadese Edward Kean ogni giorno naviga per 16 ore con la sua imbarcazione Green Waters, imbraccia il fucile, mira contro i colossi di ghiaccio delle regioni Artiche e spara. Non lo fa per sport, né perché è pazzo, anzi. L’acqua all’interno degli iceberg ha dai 12 ai 20mila anni ed è la più pura del mondo, così qualcuno ha pensato bene di venderla. Kean lavora, appunto, per questi produttori di acqua, cosmetici e alcolici realizzati con il nettare degli iceberg.



Da 30 anni Kean, marinaio di quinta generazione, insieme alla sua ciurma di tre persone naviga nell’Atlantico del Nord per cercare blocchi di ghiaccio di decine di metri che si sono staccati dai ghiacciai della Groenlandia. L’acqua millenaria sta diventando un prodotto molto ambìto, pronto a sbarcare in Europa: diverse aziende la vendono in bottiglia. ‘Fatto con acqua di iceberg’, ecco la firma nell’etichetta che rende affascinante qualsiasi cosa

Tra i clienti di Kean c’è la Dyna Pro, che porta negli scaffali del Canada acqua a 10 euro a bottiglia. La Auk Island Winery, un’azienda vinicola di un paesino sull’isola di Terranova, commercia le sue bottiglie a un prezzo che può toccare i 60 euro. Poi c’è la vodka. L’attacco di Kean e (per ora) dei suoi pochi seguaci agli atolli gelati galleggianti nasce e sta fiorendo grazie al riscaldamento globale: negli ultimi anni la quantità di iceberg che si stanno staccando è triplicata. Come le possibilità dei cowboy degli iceberg.



Ma niente tecnologia, almeno per ora, assicura Kean: "Per prendere l’acqua usiamo una mappa satellitare: una volta avvistati i giganti bianchi, arriviamo ai loro piedi, prendo il fucile e gli sparo per vedere se si stacca qualche pezzo. A volte funziona, altre volte no". L’esperto navigatore, aiutato da casa dalla moglie Marina che monitora il sito www.icebergfinder.com, prosegue: "Anche quando il piano fallisce, due membri dell’equipaggio salgono su un motoscafo e vanno nei pressi all’iceberg con un’asta e la rete. A quel punto devono staccare qualche blocco dall’iceberg, pescarlo e portarlo vicino alla Green Waters, così riesco a issarlo con una piccola gru".



L’oro bianco, in blocchi da due tonnellate e privo delle impurità presenti nell’aria e nel mare, viene posto in contenitori da mille litri: l’acqua dallo stato solido passa a quello liquido. Nell’alta stagione della ‘caccia’, da maggio a luglio, l’equipaggio della Green Waters può arrivare a procurarsi fino a 800mila litri d’acqua.

"La nostra raccolta migliore? Duecentomila litri d’acqua in un giorno, raccogliendo 700 frammenti. Ma a volte passano anche cinque giorni senza nessuna preda catturata", racconta Kean. L’operazione nell’Artico deve essere veloce "per via dello scioglimento sempre più rapido degli iceberg e per i rischi di stare a pochi metri da una montagna friabile, il cui 90% della superficie è sott’acqua", spiega il capitano.

"Il nostro lavoro non danneggia l’ambiente, gli iceberg si sciolgono comunque andando alla deriva. Non rubiamo niente: utilizziamo solo l’acqua più pura che esista. Quanto guadagno? L’accordo con le aziende voglio che resti segreto", ha raccontato alla stampa canadese. C’è, però, chi ostacola questa caccia: Kean (che chiede la licenza alle autorità della provincia in cui va in azione) è fortemente criticato dai tour operator che accusano di divorare lentamente l’attrazione turistica di quelle lande, facendo così crollare l’afflusso di stranieri che viaggiano per ammirare gli iceberg.