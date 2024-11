I socialisti aprono a Fitto. Ue, una svolta anti veti

A poco più di 24 ore dal D-Day sulle nomine dei commissari europei si intravede uno spiraglio per lo scioglimento di una impasse che potrebbe minacciare direttamente Ursula von der Leyen. I socialisti spagnoli del premier Pedro Sanchez aprono alla nomina di Raffaele Fitto (foto) a commissario Ue, in cambio dello sblocco di quella delle vicepremier spagnola Teresa Ribera, osteggiata dal Partito Popolare: "L’Ue non può inabissarsi nella instabilità con veti incrociati di corta visione".