I giovani ebrei: "La Gen-Z è di destra. Svolta dopo il 7 ottobre"

Daniel Bar-Tal (foto), professore emerito di Psicologia politica all’Università di Tel Aviv, com’è percepita in Israele la missione della Global Sumud Flotilla? "È considerata un’operazione pro-palestinese e contro gli ebrei israeliani. Il governo nega la carestia a Gaza che viene etichettata come propaganda palestinese e i media sono allineati su questa narrazione. A fine luglio le due organizzazioni non governative israeliane hanno parlato per la prima volta di genocidio. Tuttavia il dibattito interno è incentrato su altro".

Su cosa? "Sull’avanzata dell’esercito per la conquista totale di Gaza City dove si troverebbero gli ultimi ostaggi. L’opposizione chiede che la guerra si concluda e che vengano riportati a casa vivi".

Come la pensano i giovani israeliani? "Le nuove generazioni sono sempre più religiose, nazionaliste, antidemocratiche e razziste. Una conseguenza dell’indottrinamento che subiscono sin dall’infanzia. Un esempio: all’ingresso dell’asilo di mia nipote c’è una mappa del Paese senza la ‘Green Line’, il confine internazionalmente riconosciuto. È così in tutte le mappe ufficiali dal 1967. Gli studenti vengono abituati fin dalla tenera età a pensare che non esistano i territori palestinesi".

Il 7 ottobre può essere considerato uno spartiacque ideologico per la Gen-Z? "Sì. Il 7 ottobre, inquadrato dal governo come un nuovo Olocausto, ha inferto un trauma talmente profondo da provocare un’accelerazione nella radicalizzazione dei giovani che affonda le sue radici nel fallimento del processo di pace e nella seconda Intifada".

Ilaria Vallerini