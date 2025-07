I due italiani lasciano Alligator Alcatraz, atteso il rimpatrio

Giornata di sollievo, quella di ieri, per Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, che, grazie alla mediazione del Consolato italiano di Miami, sono stati trasferiti nel centro ICE di Krome, in Florida. I due connazionali erano detenuti da diversi giorni ad ‘Alligator Alcatraz’, la struttura di detenzione per migranti illegali voluta dal presidente Donald Trump. Le famiglie – ha spiegato la Farnesina – hanno già caricato sul cosiddetto ‘detainee account’, una sorta di ‘carta prepagata’ che i detenuti hanno a disposizione per spese consentite, il denaro necessario per acquistare un biglietto aereo in ogni momento utile, se consentito dalle autorità americane. Ad Artese, che aveva il passaporto scaduto, ne è stato consegnato uno temporaneo che le autorità della Florida hanno accettato e che semplificherà le procedure per l’espulsione. Il 63enne potrebbe dunque partire per l’Italia molto presto, perché la sua condizione prevede solo la violazione delle leggi sull’immigrazione, il che poterà direttamente all’espulsione.

Situazione diversa per Mirabella Costa, 45 anni, che dovrà presentarsi davanti a un giudice preposto a valutare le fattispecie di reato che gli sono addebitate. Denunciato per violenze dall’ex moglie americana, Mirabella è stato arrestato per aggressione e detenzione di stupefacenti. Il 9 luglio scorso sarebbe potuto uscire dopo sei mesi di carcere ma l’avvocato dello Stato si era opposto contestandogli la violazione della legge sull’immigrazione. "Spero che la vicenda si possa concludere presto", ha commentato la mamma Rosanna. Mirabella Costa, originario di Fiumefreddo in Sicilia, aveva parlato della struttura come di una "gabbia o un pollaio, in cui stiamo in 32. I bagni sono aperti e tutti ti vedono, non ho nemmeno la possibilità di parlare con un avvocato, né con un giudice".

Il centro sorge sulle paludi della Florida, le famose Everglades popolate da alligatori, coccodrilli e pitoni e fa parte di uno sforzo dell’amministrazione Trump per aumentare la capacità di detenzione nel Paese. Un incubo che adesso, per i due italiani, dovrebbe essere finito.