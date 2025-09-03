I due fronti di Israele. Belgio ed Europa nel mirino. Polveriera Cisgiordania

di Ilaria ValleriniROMAI cinquecento attivisti della Global Sumud Flotilla rischiano di essere arrestati e le loro barche confiscate se violeranno il blocco navale israeliano. "Il blocco navale, che si cumula a quello terrestre ed aereo, esiste dal 2007 e fa parte della ‘blockade’ totale sulla Striscia di Gaza che nell’ultimo decennio l’ha trasformata in una prigione a cielo aperto – spiega il professor Luigi Daniele (foto), dell’Università del Molise –. Condizioni già oggetto di innumerevoli denunce da parte di diversi organismi internazionali". Professore, il governo israeliano ha sovranità sulle acque territoriali di Gaza? "No, non sono acque territoriali israeliane. Sono acque in cui viene applicato illecitamente un blocco facendo di Israele una potenza occupante, il cui esercizio di autorità effettiva dovrebbe svolgersi a tutela della popolazione civile. Questo obbligo legale è ovviamente un miraggio". Se Israele passasse dalle parole ai fatti si tratterebbe di una violazione del diritto internazionale? "Il governo israeliano non ha alcun titolo legale per intercettare, bloccare, o detenere in custodia civili che trasportino esclusivamente aiuti umanitari alla popolazione palestinese. A Tel Aviv si potrebbe riconoscere al massimo un’autorità di ispezione delle navi per verificare che gli attivisti non trasportino a bordo armi o materiali utilizzabili a scopi militari dai gruppi armati". E se Israele decidesse di usare la forza militare per l’abbordaggio? "Si configurerebbe un’azione militare di aggressione contro i governi dello Stato di bandiera". In senso tecnico equivarrebbe ad una dichiarazione di guerra? "Sostanzialmente sì". La detenzione dura degli attivisti, minacciata dal ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, sarebbe dunque un altro illecito? "Il governo israeliano dovrebbe spiegare all’Europa e al governo italiano a che titolo intende addirittura incarcerare in strutture detentive – già note per torture fisiche, psicologiche e trattamenti inumani e degradanti – civili italiani e stranieri che agiscono in perfetta legalità. Il diritto internazionale vieta ad ogni potenza occupante di privare arbitrariamente persone protette della libertà personale e vi è l’obbligo di trattamenti dignitosi per chiunque abbia in custodia. Ogni violazione in tal senso corrisponde a crimini di guerra". Nel frattempo il governo israeliano ha approvato il progetto East 1 per la Cisgiordania che rappresenta il tassello decisivo nella strategia di frammentazione dei territori palestinesi. "Nel suo parere del luglio 2024, la Corte di Giustizia Internazionale ha stabilito l’illegalità della presenza civile e militare israeliana in tutto il territorio palestinese occupato dal 1967. Viene intimato a Tel Aviv di smantellare gli insediamenti e ritirare la presenza dal territorio palestinese occupato. La risposta di Israele è, sempre di più, mettere di fronte alla comunità internazionale il fatto compiuto della cancellazione della Palestina e del suo popolo come gruppo nazionale".