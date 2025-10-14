I due fratelli argentini. Dal film al lieto fine

David Cunio (foto), 35 anni, elettricista e attore, e Ariel Cunio, 29 anni, informatico, figli di immigrati argentini e cresciuti nel kibbutz Nir Oz, sono stati rapiti il 7 ottobre 2023 insieme alla loro famiglia allargata mentre si nascondevano nella stanza di sicurezza. Per costringerli a uscire, gli aggressori appiccarono il fuoco alla casa. Quella dei Cunio era la famiglia con il maggior numero di ostaggi: otto in tutto. Sharon Aloni Cunio, 34 anni, moglie di David, e le loro gemelle di tre anni furono poi liberate durante la tregua di novembre 2023, insieme a Danielle Aloni, 44 anni, sorella di Sharon, e a sua figlia di cinque anni.

Ariel stava organizzando il matrimonio con la fidanzata Arbel Yehoud, 28 anni, sequestrata con lui e liberata il 30 gennaio 2024. Durante la prigionia, David sarebbe stato amico e compagno di cella di Yarden Bibas, il padre dei bambini dai capelli rossi divenuti simbolo del sequestro, almeno per alcune settimane.

Nel febbraio 2025 il regista israeliano Tom Shoval ha presentato alla Berlinale il film Lettera a David, un omaggio all’ostaggio di Nir Oz.