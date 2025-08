I chip per l’IA. La Cina indaga su Nvidia: "Non sono sicuri"

Anche un pezzo di silicio può diventare una potente arma diplomatica. La guerra fredda digitale (e commerciale) tra Cina e Stati Uniti si arricchisce di un nuovo capitolo. Pechino ha infatti messo nel mirino il chip H20 di Nvidia (in foto, l’ad Jensen Huang) che viene utilizzato per lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale, trasformando di fatto un’indagine tecnica in una leva geopolitica. L’agenzia per il cyberspazio cinese (Cac) ieri ha convocato i vertici del colosso americano, sollevando "gravi preoccupazioni di sicurezza" e ipotizzando la presenza di "backdoor" (porte che, semplificando molto, consentono di controllare i chip a distanza) nei processori progettati appositamente per il mercato cinese. Il gigante tecnologico ha negato con forza: "La cybersicurezza è di fondamentale importanza per noi. Nvidia non ha backdoor nei chip".

Ma al di là delle precisazioni, il richiamo cinese nasconde una precisa strategia. Si tratta di una ritorsione diretta alle proposte legislative americane, che mirano a integrare capacità di tracciamento e spegnimento remoto nei chip esportati.

Ma c’è di più. L’indagine è scattata subito dopo i colloqui commerciali di Stoccolma, dove martedì la fragile tregua sui dazi è stata estesa per altri 90 giorni. Per sbloccare la situazione e ottenere in cambio impegni cinesi – dagli acquisti di beni agricoli alla fine del blocco sulle terre rare – l’amministrazione americana aveva giocato quella che secondo molti esperti era la sua carta migliore: il via libera alla vendita dei chip H20. Un permesso che era stato presentato all’opinione pubblica come una significativa concessione. Sollevando dubbi sulla sicurezza del processore, Pechino ne ha di fatto svalutato il valore negoziale. Il messaggio è chiaro: i chip sono cavalli di Troia, non valgono nulla.

Sul fronte interno, la Cina con questa mossa cerca di spingere l’industria nazionale. L’H20, è bene ricordarlo, è figlio della guerra tecnologica tra Washington e Pechino. Si tratta di un chip ‘depotenziato’ per rispettare le restrizioni Usa. "La piattaforma Cuda di Nvidia – spiega Li Guojie della Chinese Academy of Science – rimane lo standard numero uno nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, creando una dipendenza persistente per le nostre aziende. Dobbiamo sviluppare alternative rapidamente".

Per Nvidia, la situazione è quindi doppiamente critica. Intrappolata tra le richieste americane e le contromosse cinesi, rischia non solo di perdere quote di mercato, ma anche di vedere eroso il dominio software.

Luca Bolognini