Pazza Hong Kong, fino a 400mila euro per una tomba. I lussi della torre Shan Shum

Roma, 9 luglio 2023 – Caro, carissimo estinto ad Hong Kong. Una tomba, o meglio un mini-loculo per contenere un’urna singola, arriva ora a costare 53mila dollari. Ed è grande come una scatola di scarpe. Se poi si desidera la versione familiare, da 8 posti, l’esborso tocca i 430mila dollari. Circa 392mila euro. Un appartamento di cento metri quadrati in una grande città italiana costa meno, per intenderci. E ammesso che, come riporta la Cnn, il loculo deluxe nella torre Shan Sum (12 piani di cimitero) vanti interni decorati in marmo bianco, la cifra resta stellare. Anche perché la Shan Sum non è neanche l’ultima residenza più cara della città. Gestita privatamente, nel vecchio distretto industriale di Kwai Chung, è considerata più economica del tempio nella periferia a nord di Fanling, dove uno spazio per un'urna ha un prezzo di circa 660mila dollari, escluse le spese di gestione che ammontano a 25 mila dollari.

Tariffe astronomiche, quelle riportate nell’analisi del Consumer Council, che vanno parametrate al costo della vita di Hong Kong, terra di Paperoni che potrebbero pure permettersi le 6 cifre postume. Se non che anche i ricchissimi piangono quando scoprono che la licenza per la tomba dura solo 10 anni, tanto quanto concede il governo di Hong Kong che la rilascia.

Ma tornando alla torre Shan Sum, l’architetto che l’ha ideata ha spiegato alla Cnn che tra i tanti benefit del cimitero extra lusso c’è uno spazio sul tetto e terrazzi a disposizione dei cari in visita. Un quinto dell’edificio è all’aperto, mentre al chiuso sono in funzione climatizzatori che rendono la temperatura mite in qualsiasi stagione. È poi possibile scaricare una app per orientare i parenti durante la visita.

La struttura nasce per volontà di Margaret Zee, una donna d'affari 70 enne che ha fatto fortuna nel settore della gioielleria e nell'immobiliare e ora gestisce una fondazione di beneficenza. Rimasta vedova, si è trovata ad affrontare diverse difficoltà per trovare un luogo dove seppellire il marito. Ecco allora che ha pensato di costruire la torre Shan Shum. Nella cultura cinese il rispetto della morte ha un ruolo fondamentale. “Molti sono disposti a tutto pur di onorare la tradizione”, ha detto la Zee.

Oltre all’aspetto culturale, ne esiste anche uno pratico. A Hong Kong lo spazio è oro, in qualsiasi sua forma. Sette milioni di persone sono stipati in una superficie di 2.754 chilometri quadrati. In una delle città più densamente popolate del mondo il mercato immobiliare è così schizzato alle stelle. Vale per i vivi e, ancora di più, per i morti.