Ho visto lei che abbracciava lui: "Ma anche il marito con un’altra"

Ponchia

C’era lei con lui, che però forse era solo un amico. E c’era il marito con l’altra – la fidanzata conclamata – l’uomo sulle cui corna per tutta l’estate il mondo ha riversato empatia e comprensione. E allora perché la prima coppia – innocente? – si nascondeva, quando al massimo si era scambiata due confidenze sul posto di lavoro, un burrito ancora caldo? Perché alla fine il lavoro lo hanno perso loro, diventando l’emblema dell’infedeltà coniugale smascherata dalla roulette russa di una telecamera? Il 16 luglio al Gillette Stadium di Foxborough, Massachussetes, si è aperta una voragine logica. Chi sta con chi? Chi ha lasciato per primo? E i Coldplay, sul palco, ci hanno messo la firma oppure hanno chiesto la consulenza di Shonda Rhimes, regina delle mattane televisive alla Bridgerton? Come in una serie destinata al successo, a svelare l’altra faccia della storia è un’amica, subito arpionata dal Times per fare continuare la suspense oltre l’equinozio: al famoso concerto di Boston c’erano sì Kristin Cabot – responsabile delle risorse umane di Astronomer – e il suo capo, il ceo Andy Byron.

Ma non erano soli nella dimensione parallela che accomuna tutti gli amanti costretti a tuffarsi oltre i parapetti di fronte alla kiss cam, a cancellare i messaggi dal cellulare. Lì, quella sera, tra la folla inconsapevole, c’era anche Andrew, il marito di Kristin, accompagnato dalla nuova fidanzata. O meglio: l’ex marito, essendo la coppia già serenamente scoppiata. Se l’universo ci parla lo fa in una lingua che va decifrata: mai fidarsi delle apparenze e di fronte a una "sorpresa" riflettere prima di reagire. Comunque complimenti per la trama, che va aggiornata, tenendo conto dell’amica bene informata e ostinatamente anonima: "Kristin Cabot e suo marito erano separati e vivevano lontani da diverse settimane. Era una separazione amichevole".

La voce anonima fa apparire come gesto spontaneo anche il tentativo di dissolvimento della Cabot, quando la telecamera a caccia di baci punta proprio su di lei e sul compagno, due ectoplasmi sorpresi da un ghostbuster: "Kristin non si stava nascondendo, non sa perché si è abbassata. Sapeva che era inappropriato comportarsi in quel modo con il suo capo". Il suo grande amico, l’uomo che la stringe da dietro e sorride. Quando è chiaro che anche in assenza di rapporti chiarissimi le risorse umane li vorrebbero imbronciati a chilometri di distanza. Ipotetica coppia di amanti non soddisfa nessuno. E poi: perché non chiarire tutto prima? Il 13 agosto Kristin ha presentato istanza di divorzio. Ha chiesto addirittura che le informazioni sul caso rimanessero riservate, povera stella.

Gli altri la fanno facile: ha voluto divorziare perché sapeva dell’amante del marito, non è stato un gesto galante per staccarlo dalla sua orbita di fedifraga. "Non c’è stata nessuna relazione", insiste la voce anonima ribadendo che con Byron era puro affetto da macchinetta del caffè. Cioè, la signora bionda non stava mettendo corna su corna per distrarsi. Allora lasciamo parlare le immagini. Quando la kiss cam si ferma su di loro, Cabot si mette le mani davanti alla faccia e Byron si infossa dietro il parapetto. Una reazione che colpisce anche Chris Martin e convince persino lui a non farsi i fatti suoi durante il concerto: "O hanno una relazione o semplicemente sono molto timidi". Il video finisce sui social, fa il giro del mondo, porta scompiglio nelle rispettive famiglie. Kristin passa per rovina famiglie e si tifa per Byron, l’unico che potrebbe spegnere qualsiasi congettura di clandestinità. Entrambi hanno lascito il lavoro nell’estremo tentativo di spegnare i riflettori sulla vicenda e adesso eccoli qui in piena luce, che da rosa è diventata gialla. "Riesco solo a pensare che tutto ciò potrebbe accadere a ognuno di noi in qualsiasi momento", si affligge l’amica. Magari proprio a tutti no.