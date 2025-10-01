Hegseth sferza i generali Usa : "Basta barbe e capelli lunghi . È ora di prepararsi alla guerra"

Il presidente americano Trump vuole il Premio Nobel per la Pace, ma la sua amministrazione sembra mandare il messaggio opposto, nella forma che si spera non diventi anche sostanza. A inizio settembre, il tycoon ha cambiato il nome del Dipartimento della Difesa, ossia il Pentagono, in Dipartimento della Guerra. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, sembra averlo preso fin troppo in parola e si è reso protagonista di uno speech dai toni poco confortanti.

A Quantico, in Virginia, una delle basi più importanti dei Marines, davanti a centinaia di generali e ufficiali convocati d’urgenza, il numero uno del Pentagono ha parlato a ruota libera. "Da questo momento in poi – ha spiegato Hegseth –, l’unica missione del Dipartimento della Guerra appena ripristinato è questa: combattere la guerra. Non perché vogliamo la guerra, ma perché vogliamo la pace. Le uniche persone che meritano la pace sono quelle disposte a fare la guerra per difenderla. Ecco perché il pacifismo è così ingenuo e pericoloso". Si vis pacem, para bellum in salsa ketchup, insomma.

Ci sarebbe anche da ironizzare, se si pensa che il suo capo, il presidente Trump, sostiene di non aver mai dato inizio a un conflitto e di averni conclusi sette. Hegseth invece sembra più convinto che mai e nel suo discorso non ha parlato solo degli obiettivi del ‘nuovo’ Dipartimento della Guerra, ma anche delle regole di ingaggio che dovranno essere seguite da qui in avanti. La ‘missione’ del segretario è quella di riformare l’esercito e mettere fine a "decenni di decadenza". Tutta colpa, nella sua visione, del politicamente corretto e dell’ideologia woke.

"L’esercito è stato costretto da politici sciocchi e sconsiderati a concentrarsi sulle cose sbagliate. Siamo diventati il ‘dipartimento woke’. Ma ora non più" ha tuonato Hegseth, che ha invocato standard "spietati, imparziali e basati sul buon senso". A partire dalla forma fisica e dall’aspetto. Basta con generali e ammiragli grassi. Chi comanda deve dare per primo il buon esempio. "È del tutto inaccettabile – ha spiegato il capo del Dipartimento della Guerra – vedere nei corridoi del Pentagono generali e ammiragli grassi che sono a capo di comandi in tutto il Paese, nel mondo, è una brutta figura. È brutto e non rispecchia ciò che siamo". Tolleranza zero anche per la barba, che non comunica una sensazione di ordine ed è così poco americana. "Dire a qualcuno di farsi la barba, tagliarsi i capelli, rimettersi in forma e aggiustarsi la divisa e arrivare puntuale al lavoro, questa è la discriminazione che vogliamo", ha specificato, ormai in preda a un delirio quasi messianico.

Non è mancato anche un messaggio per le donne, alla cui presenza nell’esercito Hegseth in passato si era detto contrario: nelle operazioni di combattimento gli standard devono essere uguali a quelli degli uomini. Almeno non avranno il problema della rasatura.