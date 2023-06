Hawaii, il Kilauea si è risvegliato. La spettacolare eruzione del vulcano più attivo al mondo

Roma, 8 giugno 2023 - Spettacolare eruzione del Kilauea, che si conferma uno dei più attivi al mondo. Da mercoledì la bocca di fuoco delle Hawaii ha ripreso ad eruttare dopo mesi di silenzio. L'Hawaiian Volcano Observatory ha fatto scattare il livello di allerta a rosso, anche se come hanno spiegato "in questo momento non vi è nessuna indicazione che le aree popolate siano minacciate". Il Kilauea è stato in eruzione continua tra il 1983 e il 2019.

L'eruzione del Kilauea ripresa da una telecamera fissa di Usgs

L'American Geological Survey USGS ha diffuso suo social le immagini mostrano le crepe comparse nel cuore del vulcano. Lo spettacolo dell'eruzione "dinamica", come la chiamano i vulcanologi, mostra i grumi di lava fusa che sgorgano dal lago sul fondo del cratere.

L'attività è iniziata la mattina presto, hanno fatto sapere gli esperti dell'USGS, rimanendo all'interno del perimetro del Parco nazionale dei vulcani delle Hawaii e lontano dalle case. Ma intanto si è allertata la popolazione per il vog (smog vulcanico) che si sviluppa quando l'anidride solforosa fuoriuscita dal vulcano incontra l'atmosfera. Il vog può causare difficoltà respiratorie a persone e animali e rovinare i raccolti.

Inoltre la popolazione è stata avvisata sui rischi per i "capelli di Pele'", sottilissimi filamenti di lava nera indurita che possono irritare la pelle e causare problemi agli occhi.

Riprese live dal vulcano

Alle Hawaii, che contano 4 vulcani attivi (Kilauea, Mauna Loa, Mauna Kea, Hualalai), l'ultima eruzione era stata mesi fa quella del Mauna Loa, il vulcano più grande del mondo risvegliatori alla fine del 2022 dopo più di quarant'anni di silenzio.