Stranieri banditi da Harvard, ora il governo Trump minaccia altre università. Germania: “Disastroso”

Washington, 23 maggio 2025 – Harvard potrebbe non essere l’unica università costretta ad espellere gli stranieri dai propri corsi. Dopo la revoca della certificazione del programma per studenti dall’estero che ha colpito il prestigioso college del Massachusetts, ora il governo di Trump minaccia gli altri atenei. Lo stop alle iscrizioni di stranieri ad Harvard “è un avvertimento a tutti gli atenei”, ha dichiarato in un'intervista a Fox News il Segretario per la Sicurezza interna, Kristi Noem.

Protesta pro Palestina ad Harvard (Photo by Joseph Prezioso / Afp vi Ansa)

Ci si aspetta intanto che Harvard sposti la battaglia in una sede giuridica: “L'azione del governo è illegale – ha dichiarato l’università –. Siamo pienamente impegnati a mantenere la sua capacità di ospitare studenti e studiosi internazionali da oltre 140 Paesi e ad arricchire l'università. Questa azione di ritorsione minaccia di arrecare gravi danni alla comunità di Harvard e al nostro paese e mina la missione accademica e di ricerca di Harvard".

Il diktat del governo Trump è arrivato dopo che Harvard si era rifiutata di fornire le informazioni circa la condotta di titolari di visti per studenti stranieri che frequentano l'università. "La leadership di Harvard ha creato un ambiente universitario non sicuro consentendo ad agitatori antiamericani e filo-terroristi di molestare e aggredire fisicamente individui, tra cui molti studenti ebrei”, è quanto sostenuto da Noem.

Già il mese scorso Harvard ha fatto causa all'amministrazione Trump contro il congelamento di due miliardi di finanziamenti federali. Una sanzione per aver rifiutato cambiamenti nelle politiche di accesso degli studenti e di assunzione di docenti stranieri richiesti dalla Casa Bianca per “combattere l’antisemitismo”. Harvard come altre università sono accusate dal governo di avallare, se non fomentare, le proteste pro Gaza.

E arrivano le prime reazioni dei Paesi esteri. A cominciare dalla Cina che condanna la decisione di Trump sul bando a carico degli studenti stranieri all'università di Havard, definendola una mossa "di politicizzazione dell'istruzione". Parole del ministero degli Esteri Mao Ning. Le azioni statunitensi “danneggiano solo l’immagine e la credibilità internazionale degli Usa – afferma Ning –. La Cina difenderà con determinazione i legittimi diritti e interessi dei propri studenti e studiosi all’estero".

"Non è un segnale positivo, né per la giovane generazione né per il mondo libero – il commento della ministra per la Ricerca, la tecnologia e lo spazio della Germania, Dorothee Bar – . E spero vivamente che il governo degli Stati Uniti revochi questa decisione, perché è davvero disastrosa, anche perché, come si è visto nella disputa sui dazi, non aiuta nessuno”.