Harry stufo degli Usa. Il principe vuole tornare

Il principe Harry starebbe progettando il ritorno in Gran Bretagna dall’esilio americano cercando l’aiuto di ex assistenti reali e di persone una volta a lui più vicine e più fidate. Il duca di Sussex sarebbe sempre più insoddisfatto di Hollywood. Harry e Meghan non avrebbero intenzione di tornare a Londra in pianta stabile, ma per la stampa inglese la coppia starebbe porgendo un ramoscello d’ulivo, non tanto alla famiglia quanto ad una cerchia di conoscenze un tempo moto vicine al principe.