Harry e Meghan, rischiato incidente stradale in fuga dai paparazzi

Roma, 17 maggio 2023 - Il principe Harry e la moglie Meghan hanno rischiato un incidente stradale per sfuggire ai paparazzi.

Harry e Meghan

La coppia era in fuga dai fotografi. Secondo un portavoce, che ha dato la notizia, l’inseguimento è durato oltre due ore e ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto, pedoni e due agenti della polizia. Con loro viaggiava la madre di lei, Dora.

Il richiamo a lady D

Secondo un portavoce di Harry, citato da The Independent, l’inseguimento è avvenuto dopo che il duca e la duchessa di Sussex avevano partecipato ad una cerimonia alla Foundation for Women, dove Meghan era stata premiata per il suo impegno. Secondo la fonte, la coppia ha rischiato “un incidente quasi castrofico”, come quello in cui morì Lady Diana a Parigi quasi 26 anni fa, era il 31 agosto 1997.

Harry, Meghan e i paparazzi, che cosa sappiamo

L’incidente è avvenuto dopo che il duca e la duchessa di Sussex hanno partecipato nella serata di ieri a una cerimonia di premiazione a New York. Il portavoce del principe ha affermato che “l’inseguimento implacabile” è durato per oltre due ore, aggiungendo che ha provocato delle quasi collisioni con altri veicoli, con pedoni e agenti di polizia.

“Anche se essere un personaggio pubblico comporta un livello di interesse da parte del pubblico, non dovrebbe mai andare a scapito della sicurezza di nessuno”, ha detto ancora il portavoce. “La diffusione di queste immagini, date le modalità con cui sono state ottenute, incoraggia una pratica altamente invadente e pericolosa per tutti i soggetti coinvolti”, ha aggiunto la stessa fonte.